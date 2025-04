Funivie, Ripamonti: “Impianto di competenza del Mit, si lavora per garantire ripresa e occupazione per la provincia”

Savona. “L’impianto di Funivie è strategico per la provincia di Savona e per la Liguria: supporta l’economia e la logistica retroportuale e fa da volano occupazionale per la Valbormida. Sottolineo, però, che la Regione Liguria non ha competenza diretta, essendo l’impianto sotto la giurisdizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Così l’assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa replica in consiglio regionale a un’interrogazione della minoranza sul tema Funivie.

“Le interrogazioni su questo tema dovrebbero essere discusse in altra sede. In merito alla mia nomina a sub-commissario, voluta dal commissario straordinario, ricordo che è una nomina personale, frutto del mio impegno per la causa Funivie dal 2019. Un esempio virtuoso è la situazione di Piaggio Aerospace, dove malgrado il lungo commissariamento si è arrivati a soluzioni efficaci e concrete”.

“Invito i consiglieri regionali savonesi a un incontro sul territorio e propongo di fissare un appuntamento dopo Pasqua per aggiornarci sui progressi in atto. Stiamo infatti lavorando nel potenziamento delle infrastrutture, incluse quelle ferroviarie, e ci prepariamo a rilanciare un impianto che come sub-commissario e assessore regionale ritengo cruciale per il nostro territorio”.