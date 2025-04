Funivie, Arboscello (Pd): “Dopo anni di stallo, serve chiarezza: c’è la volontà di ripristinare l’impianto o di smantellarlo?”

Savona/Val Bormida. “L’impianto funiviario Savona – San Giuseppe di Cairo è fermo dal novembre 2019. In questi anni, tra commissariamenti, liquidazioni e promesse mai mantenute, una delle infrastrutture strategiche più importanti per la logistica del territorio non è mai ripartita. La Giunta Bucci è immobile e c’è una totale assenza di una strategia nonostante lui stesso ricopra anche il ruolo di commissario straordinario per le Funivie”. Lo dichiara il consigliere regionale del PD, Roberto Arboscello.

“L’annunciato spostamento dei vagoni – prosegue -, giustificato come un’operazione per motivi di sicurezza, genera preoccupazione. Non vorremmo che questo atto, partorito a tre mesi dall’insediamento di Bucci commissario, sia l’anticamera dello smantellamento dell’impianto. In tal caso saremmo di fronte all’epilogo dell’ennesimo episodio di poca trasparenza nei confronti di territori e lavoratori”.

“La priorità deve continuare a essere il rilancio dell’infrastruttura come modello di trasporto sostenibile, capace di alleggerire il traffico pesante sulle strade, tutelare l’ambiente e creare occupazione.

Dobbiamo avere chiare le intenzioni del Governo e della Regione. Non è più ammissibile continuare a nascondersi dietro annunci generici. Serve un’assunzione di responsabilità politica chiara: se si è deciso di smantellare, lo si dica pubblicamente e si lavori alla ricollocazione dei lavoratori; se invece si vuole salvare l’impianto si presenti un piano di rilancio con tempi certi e investimenti reali”, conclude.