Funerale di Papa Francesco: tre volontari della Croce Bianca di Alassio a Roma per portare assistenza alla popolazione

Liguria. Ci saranno operatori provenienti anche dalla Liguria tra gli oltre duecento volontari e volontarie di Anpas che, provenienti da tutta Italia, saranno a Roma per portare assistenza alla popolazione durante le esequie di Papa Francesco e in occasione della successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo pontefice.

Dalle attività di protezione civile ai servizi sanitari, dall’accoglienza dei fedeli alla facilitazione della mobilità, Anpas è impegnata a Roma sia a San Pietro, sia nel campo base di Centocelle in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali fino alla fine dell’evento.

Servizio sanitario

Oltre ai servizi ordinari, volontari e volontarie delle pubbliche assistenze di Anpas Lazio, in coordinamento con le istituzioni locali, stanno garantendo l’assistenza sanitaria nell’area del Vaticano e nelle zone adiacenti con ambulanze e squadre a piedi.

Protezione civile

A Centocelle volontari e volontarie Anpas avevano già allestito le tende per il già previsto Giubileo degli adolescenti che prevedeva l’arrivo di oltre 4000 persone. In questi giorni stanno collaborando per il mantenimento del campo e per l’organizzazione dei turni. Da qui partiranno per essere dislocati nelle varie zone della città per portare assistenza alla popolazione.

Anche Anpas Liguria è presente a Roma con dieci volontari provenienti da quattro pubbliche assistenze del territorio regionale: due dall’Associazione Volontari Sanremo, tre dalla Croce Bianca Imperia, due dalla Pubblica Assistenza Vezzano Ligure e tre dalla Croce Bianca Alassio. I volontari saranno impegnati fino a domenica per supportare i servizi sanitari e logistici attivati in occasione dell’evento.

“Da laico, guardando alla risposta che il volontariato sta ponendo in campo anche in questa occasione, con piacere ricordo le parole dedicate al volontariato da Papa Francesco in uno dei suoi discorsi: il volontariato è sempre in uscita, con il cuore aperto, la mano tesa, le gambe pronte per andare. Parole di grande sensibilità che colgono l’importanza di questa grande risorsa e che offrono una visione che dovremmo tutti condividere – ha dichiarato Niccolò Mancini, presidente nazionale Anpas – Ringrazio tutti i volontari e le volontarie per la loro disponibilità, nonostante le feste e i servizi ordinari da portare avanti nei rispettivi territori”.

“Essere presenti in un momento così solenne con le nostre pubbliche assistenze è per Anpas Liguria motivo di orgoglio e responsabilità – ha dichiarato Nerio Nucci, presidente di Anpas Liguria – La partecipazione dei nostri volontari dimostra quanto anche le realtà locali, con le loro energie e competenze, siano parte attiva di una rete nazionale forte, coesa, capace di rispondere in maniera organizzata e tempestiva. Il nostro impegno regionale acquista senso proprio nella dimensione collettiva del volontariato Anpas: una rete viva, presente, unita da ideali solidi e dalla volontà concreta di essere al servizio delle persone”.

Incessante anche il lavoro delle sale operative Anpas. “Sono oltre 200 i volontari e le volontarie impegnate ogni giorno complessivamente per tutte le attività, oltre alla disponibilità di ulteriori risorse di mezzi e persone nel caso dovessero verificarsi le necessità – ha dichiarato Marco Agostini, responsabile operativo di protezione civile Anpas – Il fatto di aver già montato le strutture nel campo di Centocelle per il Giubileo degli adolescenti, ci ha permesso di essere subito operativi su più fronti”.