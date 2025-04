Dopo il sopralluogo a Giustenice insieme al sindaco Mauro Boetto per la frana sulla Sp 24, chiusa al traffico dallo scorso 23 marzo, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha scritto all’assessore Giacomo Giampedrone.

“Non è una situazione semplice: siamo a ridosso delle festività della Santa Pasqua, il territorio inizia i preparativi per la stagione turistica e il week end pasquale sarà la prima “prova” per chi nell’entroterra della Valmaremola opera nel settore, dell’accoglienza alla ristorazione” ha evidenziato Vaccarezza.

“Inoltre, in loco si trova una Rsa che quotidianamente è interessata dal traffico dei mezzi di servizio”.

“Per questo ho condiviso le mie preoccupazioni con l’assessore Giampedrone, per valutare insieme alla Provincia di Savona e al Comune di Giustenice la soluzione più tempestiva possibile a far sì che il percorso torni alla sua struttura originaria”.

La Provincia di Savona ha garantito una viabilità temporanea, un bypass stradale, e inizierà i lavori martedì prossimo. Entro Venerdì Santo aprirà il collegamento provvisorio regolato da un “semaforo intelligente” che assicurerà il transito a senso unico alternato.

Frana sulla provinciale a Giustenice

“Non è la soluzione, ma è un inizio” conclude il consigliere regionale, in attesa che si possa mettere a mano alla progettazione e all’intervento di messa in sicurezza complessivo per ripristinare la strada provinciale e quindi la normale viabilità.