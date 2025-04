Finale Ligure. Sono state illustrate nel corso dell’assemblea pubblica tenutasi lo scorso giovedì 24 aprile presso l’ex scuola del rione, le iniziative definite dall’amministrazione comunale di Finale Ligure per rispondere tempestivamente alle difficoltà vissute da studenti, lavoratori e residenti, a seguito della chiusura della SS1 “Aurelia” in corrispondenza del porto di Capo San Donato, dove una frana ha comportato la chiusura temporanea della carreggiata in entrambi i sensi di marcia.

In attesa della realizzazione delle opere di messa in sicurezza del versante, che consentiranno – in una prima fase – di ripristinare la circolazione almeno a senso unico alternato, l’amministrazione ha predisposto un piano di mobilità alternativa per limitare i disagi e ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza, soprattutto per chi quotidianamente si sposta tra Varigotti e il resto del territorio.

Per quanto riguarda gli studenti di scuole elementari e medie, a partire dai prossimi giorni sarà attivo un servizio integrato di trasporto attraverso il coinvolgimento della cooperativa del terzo settore ULST, la quale possiede un mezzo idoneo. Il pulmino accompagnerà gli alunni da Varigotti fino alla zona immediatamente prossima alla frana; da lì attraverseranno a piedi e in sicurezza con un accompagnamento il tratto della galleria San Donato, e saranno quindi presi in carico dal servizio scuolabus comunale che li condurrà ognuno alla propria destinazione scolastica. Questo sistema sarà garantito sia in entrata al mattino che nei diversi orari di uscita pomeridiani, eliminando così l’obbligo del lungo percorso via Noli.

Per lavoratori e residenti, a partire da martedì verrà attivato un servizio navetta dedicato tra Varigotti e Capo San Donato – quest’ultimo raggiungibile esclusivamente a piedi -, in fase di definizione e supplementare al servizio navetta che TPL Linea ha già istituito e continuerà a garantire fino all’Hotel del Golfo, con orari già in vigore sin dall’attuazione delle prime misure emergenziali che hanno previsto il passaggio dei mezzi della linea 40/ in autostrada nella tratta Finale-Spotorno.

Afferma l’amministrazione comunale: “L’impegno assunto a seguito dell’evento franoso, contestualmente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza che consentiranno di giungere al ripristino della viabilità quanto meno a senso unico alternato, è quello di fornire soluzioni alternative alla mobilità per chi quotidianamente si è trovato costretto a dover affrontare, per varie necessità, tempi di percorrenza purtroppo eccessivamente allungatisi nel proprio percorso. In questo modo, attraverso l’ascolto e il coinvolgimento del territorio e la collaborazione tra enti e operatori, cerchiamo di dare una risposta concreta a una criticità a cui stiamo cercando di porre rimedio con la massima celerità e sicurezza possibili“.