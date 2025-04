Finale Ligure. È posticipata di una settimana la ripresa dei lavori sulla A10 tra Finale Ligure e Spotorno per l’adeguamento della galleria Rocca Carpanea, così da evitare disagi sul tratto autostradale che costituisce l’unica alternativa all’Aurelia in corrispondenza della frana a Finale Ligure. Inizialmente previsto per il 5 maggio, il cantiere riprenderà il 12 maggio, con l’obiettivo di riaprire l’Aurelia entro quella data grazie alla realizzazione di un bypass e di un monitoraggio continuo del versante.

Questo l’esito delle interlocuzioni odierne tra Regione Liguria, Anas, Prefettura di Savona, Comune di Finale Ligure e società concessionaria autostradale, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È infatti in fase di realizzazione un bypass provvisorio che consentirà il transito a senso unico alternato lungo la statale. Se il sistema di allertamento per la frana verrà attivato, come previsto, entro l’11 maggio, sarà possibile contenere i disagi alla circolazione.

“Posticipare di una settimana il ritorno di un cantiere impattante in un tratto autostradale oggi nevralgico per sopperire alla chiusura dell’Aurelia, significa dare respiro al territorio – commenta l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria -. L’obiettivo condiviso è consentire il ripristino almeno a senso unico alternato della viabilità ordinaria entro l’11 maggio, così da poter riprendere il cantiere autostradale il giorno successivo, lunedì 12 maggio, concludendolo in tempo per l’inizio di giugno e le conseguenti festività. Voglio ringraziare il ministero delle Infrastrutture che anche in questo caso ha accolto la nostra richiesta, condivisa con Prefettura e Comune, per andare incontro alle esigenze di residenti, turisti e imprese” conclude l’assessore.

“Ringrazio Regione Liguria, Ministero e Prefettura di Savona – conclude il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri – per l’attenzione dimostrata verso il territorio finalese. Stiamo lavorando senza sosta per superare questa emergenza, e la collaborazione istituzionale è fondamentale per limitare al massimo i disagi in un momento cruciale per l’economia ligure come quello dei ponti primaverili”.

Frana a Capo San Donato sull’Aurelia a Finale

Come già previsto dall’intesa raggiunta al tavolo di confronto tra Regione, Mit e concessionari, sul resto della rete autostradale ligure i cantieri riprenderanno dal 5 maggio, per essere rimossi durante tutti i fine settimana. Concessioni del Tirreno ha confermato che, pur slittando l’avvio dei lavori di una settimana, questi saranno comunque completati entro il mese di giugno.