Finale Ligure. Continuano gli interventi di messa in sicurezza sulla frana di Capo San Donato a Finale Ligure.

Come ricorda l’assessore alla protezione civile e all’ambiente Umberto Luzi, è già in vigore un’ordinanza sindacale “per la rimozione immediata del materiale instabile e le squadre tecniche sono attualmente impegnate in attività di disgaggio e bonifica dell’area. Solo dopo la completa rimozione dei detriti sarà possibile valutare la stabilità del pendio”.

Sono previsti due scenari operativi: “Se le condizioni lo consentiranno, si procederà con la riapertura dell’Aurelia a senso unico alternato; in caso contrario, verrà realizzato un bypass temporaneo di modesta entità, creando una corsia di marcia lato mare, parallela alla SS1, con adeguamenti dell’area tra la galleria e l’ingresso del porto, inclusi tratti curvilinei per garantire la sicurezza della circolazione”.

“Entro questa sera saranno rimossi i cantieri sulla A10, in particolare nella galleria Rocca Carpanea, anticipando i tempi previsti e mantenendo la sospensione delle attività fino al 6 maggio. Gli utenti saranno informati della chiusura dell’Aurelia tramite pannelli a messaggio variabile. Su richiesta dell’amministrazione comunale, è stata avanzata la richiesta di esenzione dal pedaggio per la tratta Finale Ligure–Spotorno”.

Come già annunciato a seguito della riunione in prefettura di qualche giorno fa “la Provincia di Savona predisporrà segnaletica temporanea per dirigere il traffico su percorsi alternativi, favorendo la Sp8 e la Sp45. Inoltre, sarà implementata una regolazione dinamica del traffico, con movieri presso il semaforo situato in località La Selva”.

guarda tutte le foto 27



Frana a Capo San Donato sull’Aurelia a Finale

“I servizi di emergenza-urgenza sono stati rimodulati: Finale paese continuerà a essere servito regolarmente, mentre a Varigotti sarà previsto un presidio sanitario fisso gestito dalla Croce Bianca di Finalmarina e dalle pubbliche assistenze integrate nel sistema 118. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, TPL Linea estenderà il capolinea nei pressi dell’Hotel del Golfo. Infine, l’amministrazione comunale sta considerando la sospensione temporanea della sosta a pagamento nelle aree colpite dalla situazione emergenziale per alleviare l’impatto economico su residenti e lavoratori”.