Provincia. L’allerta meteo e l’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio savonese, con forti piogge, sta causando diversi disagi alla viabilità, con strade chiuse a seguito di frane e allagamenti, e borgate isolate.

Ecco la situazione nei vari comuni e sulle stesse strade provinciali: interessato il territorio valbormidese ma non solo. Il presidente Pierangelo Olivieri ha affermato che “sono state ripristinate, al momento, tutte le emergenze della prima mattina, almeno con traffico a senso unico alternato”, come sulla Sp 28 bis Carcare-Millesimo con circolazione regolata da semaforo.

Ad Albenga numerosi allegamenti sui collegamenti viari, con l’allarme per un’auto bloccata: a bordo un papà e due bambini tratti in salvo dalla protezione civile.

A Calizzano sono segnalate piccole esondazioni, ma solo in aree verdi a monte e a valle del borgo cittadino.

Cairo Montenotte. Il sindaco Paolo Lambertini: “La situazione della viabilità sul territorio cairese non presenta criticità particolari tranne che in due punti particolari: tra Bragno e Ferrania dove la protezione civile sta intervenendo per liberare la strada da alberi pericolosi e sulla strada dietro l’ex mattatoio per un movimento franoso dove, anche su quello si sta intervenendo. Sul bivio di Carnovale invece si è già intervenuti. Il sottopasso di San Giuseppe risulta percorribile. Il fiume pare ancora sotto controllo su tutte e due le aste della Bormida”.

Allerta meteo 17 aprile 2025, il maltempo sulla Valbormida

Cosseria. Il sindaco Roberto Molinaro: “La criticità sulla Sp 28 bis Carcare-Millesimo, all’altezza del rettilineo di Marghero, è causata dai cantieri autostradali in prossimità della provinciale, dove scendono detriti che hanno otturato uno scarico di acque meteoriche. Ho chiesto un incontro al Prefetto”.

Murialdo. È isolata a causa di una frana la borgata Poggi a Murialdo, in Valbormida. Sul posto sono presenti i tecnici del Comune e i Vigili del Fuoco. Lo smottamento, provocato dalle piogge delle ultime ore, ha invaso la carreggiata dell’unica strada che conduce alla frazione, dove risultano tre persone residenti. La situazione è monitorata dalla Sala operativa di Protezione civile regionale. Dopo le 12 è atteso il nuovo bollettino meteo di Arpal con tutti gli aggiornamenti anche sull’allerta meteo gialla che interessa il centro e il ponente della Liguria.

Allerta meteo 17 aprile 2025, il maltempo su Albenga e riviera

Ortovero. Le forti piogge nella notte tra il 16 e 17 aprile hanno allagato la strada intercomunale Ortovero-Villanova in località Torrè Tenaighe, rendendola impraticabile. Il Comune ha dovuto adottare una ordinanza di chiusura al transito. “La situazione dei collegamenti in valle Arroscia è difficile ormai da quasi un anno a causa del senso unico in località Coasco a Villanova sulla S.S 453, con l’installazione di un impianto semaforico a titolo cautelativo per il rischio di crollo di un immobile adiacente alla strada” afferma il sindaco Osvaldo Geddo.

“La temporanea chiusura della intercomunale Ortovero-Villanova, unica alternativa alla S.S 453, a senso unico alternato, ha messo ulteriormente in evidenza l’urgenza di ritornare a condizioni di normale transitabilità nei due sensi di marcia anche in prossimità di località Coasco a Villanova”.

“Il Comune di Ortovero mantiene un costante contatto con il Comune di Villanova, che, con il supporto con la Prefettura di Savona, ha la competenza per procedere alla demolizione, vista la pronuncia del Tar Liguria che ha respinto il ricorso della proprietaria del fabbricato contro le ordinanze del sindaco villanovese che la obbligavano a demolire e smaltire la struttura edilizia pericolante” aggiunge ancora il primo cittadino.

“Il problema riguarda tutti i Comuni a monte del restringimento a Villanova e quindi Ortovero, Vendone, Onzo, Ponterotto, Ranzo, Borghetto, Vessalico, Pieve di Teco e i comuni dell’alta valle Arroscia che gravitano molto sull’albenganese pur essendo in Provincia di Imperia”.

“Il fatto accaduto quest’oggi impone un’accelerazione e dei tempi delle procedure per giungere al superamento del problema che ha già causato ingenti danni all’economia della valle Arroscia”.

“Purtroppo Anas ritiene di non essere competente per questo intervento di messa in sicurezza del transito, nonostante la strada statale 453 sia a suo carico. Questa indisponibilità rappresenta un grande limite che mette i comuni in difficoltà, in quanto non strutturati per affrontare la situazione viaria” conclude il sindaco Geddo.

A Pallare la località Cabitti, a Biesto, è isolata per una piccola frana: è possibile transitare solo a piedi ed è chiusa la strada.

A Roccavignale strada parzialmente chiusa a causa di una frana sulla strada comunale Pianissolo-Camponuovo.