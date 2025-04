Football americano, Pirates senza quarterback: gli Skorpions si impongono a Luceto

Albisola Superiore. Se Dalla Betta non si fosse infortunato, se Burato non avesse due dita fratturate, se Baidal non dovesse essere operato ad una mano, forse Pirates-Skorpions avrebbe divertito molto di più spettatori al Pirates Field e in salotto.

Dominio sul tabellone di Varese che porta a casa una vittoria a lunghi tratti tranquilla per 38-14, salendo a tre vittorie in questa regular season, contro dei pirati privi dei loro tre quarterback di ruolo che rimangono fanalini di coda del girone B.

In cabina di regia ancora Baca Ugalde, dopo il secondo tempo di domenica scorsa contro Firenze, che fa quello che può tra una corsa mozzafiato, una fuga da un sack di Schilirò e qualche lancio alla Baker Mayfield, ovvero correndo di lato di difficile fattura.

Quando l’85 ligure non indugia e spara dei “deep pass” arrivano i dolori. Saranno infatti 3 gli intercetti di giornata (2 di un onnipresente Hettiarachige e uno della forte safety Carimati), e da lì in poi spazio al quinto quarteback pirata di stagione, quell’ Andrea Fiammenghi che regalerà un TD rush funambolico e tanto cuore per i suoi compagni. Di Giacomo Querzola l’altro touchdown di giornata per i liguri.

La secondaria soffre e non poco la connessione tra McClure e l’incantevole Volonnino, i quali confezionano 3 TD pass. I primi due durante il consueto primo quarto Pirates da dimenticare.

Di Tovaglieri (TD pass) e Gaspari (TD rush) gli altri touchdown di Varese.

Persino il tutto fare Granelli in versione kicker si sblocca sui field goal e centra i pali per il 14-38 finale.

Con i se e con i ma i non si va da nessuna parte e questo nel football è marchiato a fuoco sulle tavole sacre scritte dagli Dei dello sferoide, ma anche senza quarterback tutta la franchigia ne risente. Schemi che saltano, giocate da evitare e per concludere una difesa troppo in campo, cannoneggiata dal top QB di turno. Se poi vogliamo aggiungere in difesa gli infortuni di Galvagno e Rossi ecco che la gara per i Pirates si complica ulteriormente.

La Pasqua porterà serenità e in casa Pirates speriamo porti anche il recupero di un quarterback per tornare a guidare la offense dell’OC Steve Smyte.

I prossimi impegni dei pirati vedono due trasferte consecutive, la prima a Roma contro dei rinati Lazio Marines (vincenti contro Torino 23-20) e la seconda proprio a Varese nella tana degli scorpioni dei vari Marcheselli e Auriemma.