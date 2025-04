Football americano, al Pirates Field arrivano i Guelfi Firenze

Albisola Superiore. Frank Gifford, hall of famer della NFL nel 1977 e stella dei New York Giants un giorno disse: “una partita di football è come una guerra nucleare… non ci sono vincitori, ma sopravvissuti”.

Benvenuti quindi in week 8, bentornati ad Albisola Superiore, sta per andare in scena la “Missione Guelfi” per i pirati del presidente Giacchello. Il kick off che darà inizio alla battaglia sportiva verrà calciato alle 14.30.

Si prevede un Pirates Field con folto pubblico vista la “mission impossible” che attende i liguri. Ci vorrà tutto l’ incitamento dei sempre più tifosi dei Pirates per fronteggiare Firenze, tra musica, merchandising e una giornata che si prospetta primaverile.

In casa Guelfi occhi puntati sul QB star Fimiani che quest’ anno sta registrando statistiche da college football (10 TD rush e ben 23 TD pass) oltre ai vari Stola (14 TD) e Salum (6 TD e 3 INT) in attacco e l’import Schooler (leader di TKL con 48) in difesa direttamente da Texas Tech.

Gli imbattuti Guelfi (6-0) troveranno di fronte dei Pirates che arrivano dalla sconfitta esterna di quindici giorni fa a Ferrara e in casa albisolese c è voglia di riscatto anche se l’ avversario è forse il più attrezzato come roster per vincere l’Italian Bowl che si disputerà a Toledo in Ohio.

Una buona prestazione dei padroni di casa potrà e dovrà aiutare la famosa mentalità indomita dei pirati per affrontare la settimana successiva sempre ad Albisola superiore, gli Skorpions Varese.

Riuscirà l Air Force di QB Baidal, composto dai Fiammenghi brothers, Fusetti e Festuccia a insidiare la defense Viola? I gladiatori Bruno, Fleurissant e Dervishi contrasteranno il fenomenale attacco dei toscani? La contraerea del “black wall” con Bologna, Raffaelli, Benedetti e Leidi limiterà il passing game di Fimiani? Gli amanti del football americano si preparino ad una domenica pomeriggio infuocata e se malauguratamente non potranno godersi dal vivo lo spettacolo del Pirates Fields, avranno come sempre il supporto di FIDAF.TV su YouTube, con il nuovo format in abbonamento (3.99€ per la RS oppure 5.99€ con PO e SB inclusi, oppure gratis con solo il Game of the Week visibile) per non perdersi neanche uno snap dei Pirates e di tutte le altre 11 franchigie di IFL.