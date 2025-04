Fondi PNRR a rischio per Albenga, interrogazione di Casella (AVS) in Regione: “Si rischia un taglio da oltre 4 milioni”

Albenga. Il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale “per cercare di evitare il taglio del finanziamento da oltre 4 milioni di euro con cui il Comune di Albenga dovrebbe affrontare il problema degli insediamenti abusivi e del sovraffollamento abitativo da parte dei lavoratori agricoli”.

Nei giorni scorsi, la Corte dei Conti ha comunicato l’ipotesi di revocare lo stanziamento, inserito nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), scatenando le proteste dell’amministrazione comunale.

“Nel 2022, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha deciso di assegnare 200 milioni di euro a 37 comuni italiani, con l’obiettivo di superare gli insediamenti abusivi e combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Tra i progetti approvati c’era anche quello del Comune di Albenga, una zona a forte vocazione agricola, in cui si trova il 28% delle aziende agricole della Liguria”, ricorda Jan Casella.

“Per agevolare il lavoro dei Comuni e accelerare le procedure, nel 2024 il governo ha nominato un commissario straordinario. Lo scorso febbraio, purtroppo, è arrivato un fulmine a ciel sereno per il Comune di Albenga, perché la Corte dei Conti ha dichiarato potenzialmente inidonei alcuni progetti, tra cui quello presentato da Albenga, perché il cronoprogramma supererebbe di tre mesi il limite massimo previsto”, aggiunge il consigliere regionale di AVS.

“La stessa Corte dei Conti ha sollecitato un diretto interessamento delle Regioni a supporto alle amministrazioni comunali. Per questo motivo, chiediamo all’amministrazione regionale di attivarsi per ottenere la conferma del finanziamento ottenuto dal Comune di Albenga, che costituisce un contributo essenziale per la lotta all’emergenza abitativa nella Piana ingauna”, conclude.