FlorArt 2025, a Calice Ligure la mostra di composizioni floreali

Calice Ligure. Dal 26 aprile al 4 maggio 2025 sarà possibile ammirare le composizioni floreali ispirate ai quadri della prestigiosa galleria di arte contemporanea della Casa del Console e nel palazzo comunale di Calice Ligure.

Grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione delle artiste dell’EDFA Savona -Pietra Ligure (Ente Decorazione Floreale per Amatori), “Calice Ligure Città della Musica”, come nella passata edizione del 2022, vuole rendere un omaggio floreale al patrimonio artistico del Comune di Calice.

Si apre in coincidenza con Euroflora 2025, di cui è orgogliosamente evento partner.

Nella suggestiva cornice del giardino della Casa del Console e nella Sala Consiliare, saranno realizzate varie iniziative culturali a tema floreale, conferenze, laboratori per bambini e una chiacchierata in lingua inglese con laboratorio di table setting creativo davanti ad una tazza di tè. Sabato 4 maggio ci saranno dimostrazioni floreali delle nostre maestre e decoratrici EDFA, seguite da un concerto serale della BRG Orchestra nella Chiesa di San Nicolò. Ci sarà anche una passeggiata guidata nei dintorni del paese per conoscere e gustare le erbe commestibili spontanee.

FlorArt in Calice coinvolgerà anche l’intero paese con il Concorso “L’angolo fiorito più bello di Calice”. I premi saranno offerti da tutte le attività commerciali e professionali e dalle strutture ricettive di Calice e Rialto

Si darà inizio anche al concorso fotografico per tutti “La Valle Fiorita”, che si estenderà a tutto il mese di maggio.

Tastee.it (ex Ravera-Bio) fornirà nuovamente la consulenza e la materia prima per la realizzazione di “ricette fiorite” che si potranno gustare nei ristoranti, pizzerie, bar di Calice e Rialto e in gelateria. FlorArt darà così la possibilità ai visitatori di tornare a soddisfare tutti i sensi: vista, gusto, tatto, olfatto e persino l’udito con il concerto finale.

Mostre collaterali nella Casa del Console:

– “Foglie, Fogli e Meraviglie”: mostra di quadri con foglie vere, a cura di Olga Bellero

– “Fragile bellezza”: mostra fotografica a tema floreale della fotografa d’arte Carla Sterla

– “Il giardino dipinto”: Acquerelli botanici di Rachele Bianco

– Mostra di padelle dipinte a tema floreale degli allievi del corso di pittura del prof. Ennio Godani dell’UniTre di Borgio e Pietra Ligure. Le opere saranno esposte lungo per tutto il paese (tutte le mostre saranno visitabili dalle ore 17 alle 22 per tutta la durata della manifestazione e, su appuntamento, telefonando al numero 3492553770).

Programma Eventi

Sabato 26 Aprile

ore 17,30: Inaugurazione alla Casa del Console con inizio del concorso “L’Angolo fiorito più bello di Calice” aperto a tutti i calicesi.

Domenica 27 Aprile

Ore 10: Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni “Cianotipia in fiore “di Anna Boschetti

Ore 16: “Mix and Match cups of Tea and Flowers”. Laboratorio di tavola creativa in lingua inglese di Valentina Petruzzelli e Lorenza Oliveri (su prenotazione)

Mercoledì 30 Aprile

Ore 15: “La Pentola della Strega”: Escursione intorno a Calice alla scoperta di erbe e fiori spontanei commestibili con assaggi, a cura della dott.ssa Francesca Magillo, guida ambientale escursionistica (su prenotazione)

Ore 21: “Il sorriso di Flora”: piante, fiori e giardini nella Storia dell’Arte, conferenza a cura del prof. Santino Nastasi

Venerdì 2 maggio

Ore 21: “La begonia dal fiore fresco al gin”: conferenza sui Fiori Eduli, che si potranno gustare nei nostri bar e ristoranti per tutta la settimana, a cura di Silvia Parodi di Tastee.it

Sabato 3 Maggio

Ore 16.30: “E’ la Liguria una terra leggiadra…”: Spettacolo di decorazione floreale di Anna Barbaglia, Carla Giometti, Laura Folco e Roberta Losno, nel Teatrino Parrocchiale

Ore 21: “Fiori e note per San Nicolò”: Concerto dell’Orchestra BRG nella chiesa parrocchiale di San Nicolò. con premiazione del concorso.

Domenica 4 Maggio

Ore10: Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni “Uno sguardo dentro l’alveare” di Giacomo Calcagno (su prenotazione)

Dalle ore 14 alle 19: Mercatino di hobbistica a tema floreale alla Casa del Console con esposizione delle opere di “Amiche d’ago a ponente” (Gruppo patchwork).