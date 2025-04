Fissati a sabato i funerali di Papa Francesco: sospesa l’attività anche nei campionati dilettantistici

Oggi è arrivata la decisione ufficiale da parte del CONI che si uniforma al contenuto del DPCM odierno: sabato, in occasione dei funerali di Papa Francesco, non verranno disputate partite anche nei campionati dilettantistici. Questo vale, ovviamente, anche per i campionati giovanili: per esempio, la finale playoff della Juniores Nazionale del Vado verrà rinviata a lunedì 28 aprile allo Stadio Bravi. Durante la settimana, invece, è rinnovato l’invito a svolgere un minuto di silenzio prima dell’inizio di ogni partita.

Il comunicato:

“Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice”.