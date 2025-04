Albenga. Natura, ambiente, consapevolezza, colori e “stupore”: queste alcune delle parole chiave dell’edizione 2025 di Fior d’Albenga, la rassegna florovivaistica protagonista della primavera ingauna.

L’edizione di quest’anno (dal 12 aprile al 4 maggio) punta l’attenzione sulla straordinaria bellezza e forza della natura, celebrando il tema “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, e vanta la preziosa collaborazione con Euroflora. Presenti, oltre a numerose autorità civili, religiose e militari, quasi tutti i membri dell’amministrazione comunale, ma anche l’assessore regione Paolo Ripamonti ed il consigliere regionale Jan Casella.

“Anche l’edizione di quest’anno vuole parlare ai bambini – afferma l’assessore al turismo Camilla Vio – non a caso abbiamo chiesto che il tema della natura venga rappresentato attraverso cartoni animati. L’idea è quella di trasmettere il messaggio della consapevolezza ambientale e dell’importanza della natura in modo divertente e coinvolgente. Quest’anno inoltre l’edizione di Fior d’Albenga sarà ancor più prestigiosa grazie alla collaborazione con Euroflora. I temi dei due eventi si intersecano e parlano di natura, di territorio e turismo sostenibile dando spazio a riflessioni sulle tematiche ambientali. Siamo molto soddisfatti di questa importante e prestigiosa collaborazione che porteremo avanti anche in futuro. Un ringraziamento particolare va agli sponsor (tecnici ed economici), alle associazioni, alle aziende e a tutti coloro che hanno creduto e lavorato per rendere possibile, anche quest’anno, questo evento”.

“Fior d’Albenga è molto più di un’esposizione floreale: è un vero e proprio viaggio nella cultura, nelle produzioni, nella bellezza e nell’identità del nostro territorio – aggiunge l’assessore alla cultura Marta Gaia – Questo evento rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città attraverso i fiori e i colori, i racconti e le storie che emergono dai luoghi simbolici del Centro Storico. La collaborazione con realtà di prestigio come Euroflora conferisce un ulteriore valore e rafforza il legame con iniziative internazionali. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione delle aiuole e in particolare gli Istituti scolastici e i ragazzi del Liceo Artistico G. Bruno che hanno realizzato le sagome dei pinguini di Madagascar. Invitiamo cittadini e visitatori a lasciarsi sorprendere da questo spettacolo unico, perché i fiori, come l’arte e la cultura, hanno il potere di ispirare e far crescere l’anima”.

Fior d’Albenga 2025

“La riuscita di manifestazioni come questa – commenta invece il presidente del consiglio comunale di Albenga Alberto Passino – dimostra quanto sia importante lavorare insieme, unendo le forze e le competenze per valorizzare il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor e ai partner che hanno creduto in Albenga e nel ricco calendario eventi che abbiamo predisposto. Con il loro sostegno, hanno contribuito anche a rendere possibile questa straordinaria edizione di Fior d’Albenga. Albenga è una città in continua crescita e eventi come questo ne sono la prova concreta”.

“Fior d’Albenga rappresenta una straordinaria opportunità per celebrare la bellezza, la cultura e le eccellenze del nostro territorio – dice il sindaco Riccardo Tomatis – Quest’anno, con il tema ‘Habitat – Quando la natura diventa selvaggia’ , vogliamo rendere omaggio alla potenza e alla magia della natura, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della tutela dell’ambiente e della consapevolezza ecologica. Albenga si conferma protagonista nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, grazie alla collaborazione con realtà prestigiose come Euroflora, con cui condividiamo obiettivi e valori. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo evento unico: il nostro splendido borgo storico e la città si vestono di colori e creatività per regalare emozioni indimenticabili ai cittadini e ai visitatori. Invito tutti a lasciarsi affascinare e ispirare da ciò che Fior d’Albenga ha da offrire”.

“Fior d’Albenga è il risultato di un grande lavoro di squadra e di una passione condivisa per la valorizzazione del nostro territorio – dichiara il presidente di Fior d’Albenga, Giuseppe Rossi – Come associazione, siamo orgogliosi di contribuire a trasformare il Centro di Albenga in un vero e proprio giardino, regalando ai cittadini e ai visitatori un’esperienza che unisce la bellezza della nostra produzione florovivaistica con l’arte e cultura della location. Questo evento non sarebbe possibile senza il contributo fondamentale del Comune, delle associazioni locali e in particolare delle associazioni di categoria del mondo agricolo Cia – Coldiretti e Confagricoltura, dei volontari e di tutti coloro che ogni anno ci supportano con entusiasmo e creatività. Invitiamo tutti a immergersi in questa edizione, a scoprire i tesori che il nostro territorio ha da offrire e a lasciarsi ispirare dalle aiuole che celebrano la forza e la bellezza della natura”.

“Fior d’Albenga è un orgoglio per tutta la Liguria, – ha dichiarato l’assessore regionale Paolo Ripamonti. – Sono qui anche per portare i saluti del presidente Bucci, che tiene particolarmente a questa manifestazione, anche perché da quest’anno c’è un gemellaggio con Euroflora: una grande notizia per la provincia di Savona, per il comune di Albenga e per tutta la nostra meravigliosa terra. Si tratta di una manifestazione bellissima, che in questa edizione si concentra sui temi dell’ecosistonibilità, della biodiversità, dell’impatto sull’ambiente. E nessuno meglio di me lo può condividere in qualità di assessore con delega all’Energia. L’obiettivo è proprio il raggiungimento, attraverso l’energia rinnovabile, di un miglioramento del nostro sistema, della nostra qualità della vita. I fiori sono un’eccellenza della provincia di Savona e di questa terra, di questa meravigliosa piana di Albenga”.

Le parole del consigliere regionale Jan Casella: “Per me è un’emozione assistere alla prima giornata di Fior d’Albenga perché ricordo i primi passi di questa manifestazione, quando io ero ancora uno studente dell’Istituto Agrario: venivamo con i miei compagni ad allestire le aiuole delle primissime edizioni. La cosa bella è che questa manifestazione ha mantenuto lo spirito genuino delle origini, ma si è aperta a diventare veramente un evento di grande richiamo turistico. Un connubio perfetto, che unisce il tessuto agricolo, della produzione, delle eccellenze della Piana con un forte richiamo per i turisti e per i visitatori che vogliono vedere le bellezze del nostro territorio e di tutto il comprensorio. Importante è anche il coinvolgimento delle scuole, dei vari enti e associazioni che si danno da fare tutto l’anno sul territorio. Un evento splendido, fatto in maniera intelligente, che non dura solo uno o due giorni, ma perdura per un bel periodo. È veramente un piacere essere qui ad assistere. E invito chiunque ha il piacere di cogliere le bellezze della natura, delle produzioni floricole e la volontà di visitare lo splendido Centro Storico di Albenga, a visitare questa bellissima manifestazione”.

Le aiuole di questa edizione:

1. PIAZZA SAN MICHELE – Comune di Albenga – Madagascar “I protagonisti”.

2. PIAZZA SAN MICHELE . Euroflora – „Geometrie Selvagge“.

3. LARGO DORIA – Comune di Albenga – Madagascar “I Pinguini di Madagascar“ realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico G.Bruno.

4. PIAZZA IV NOVEMBRE – A.G.E.S.C.I. Gruppo Albenga 5 – “Il Libro della giungla”.

5. PIAZZA IV NOVEMBRE – E.L.Fo. “Il mio vicino Totoro”.

6. PIAZZA IV NOVEMBRE – Aiuola Didattica – intorno al Monumento saranno posizionati cartelli esplicativi sulla tipologia di fiori e piante presenti in Fior d’Albenga.

7. PIAZZA ROSSI – Istituto Comprensivo Albenga 2 scuola dell’Infanzia San Clemente – “L’Ape Maia”.

8. PORTA MOLINO – Mc Donald’s – “Bambi, la magia della natura selvaggia”.

9. PIAZZA SAN DOMENICO – Quartiere San Siro – “Alice nel paese delle meraviglie”.

10. PIAZZA TRINCHERI – Istituto Comprensivo Albenga 1 scuola primaria Don Barbera – “Rio” .

11. PIAZZA TRINCHERI – Panizza Giardini – “I Pokemon, l’energia della natura”.

12. PIAZZA DEI LEONI – Caritas Diocesana di Albenga-Imperia – “Il Re Leone”.

13. PIAZZA DEL POPOLO – Caffè Letterario Ai giardinetti – “La cicala e la formica”.

14. PIAZZA TORLARO – Istituto di Istruzione Superiore Giancardi-Galilei-Aicardi – “Oceania”.

Oltre alle aiuole e installazioni a tema ci saranno tanti eventi collaterali: dal Festival della cucina con i fiori ai talk dedicati all’agricoltura e floricoltura, passando per i laboratori per bambini e ragazzi, le letture, gli show coking e molto altro.

Per non perdere nessun evento visitare il sito turistico Scoprialbenga.it e le pagine social (FB e IG) di Scopri Albenga.

Collaborazione con Euroflora

Per la prima volta, Fior d’Albenga entra a far parte degli “Eventi amici” di Euroflora 2025. Non a caso, il tema scelto per Fior d’Albenga 2025, “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, si lega perfettamente a quello di Euroflora, “La Natura si fa spazio”. Le due manifestazioni dialogano e si intrecciano, creando un connubio di intenti e bellezza.

Euroflora ha curato una splendida aiuola tematica in Piazza San Michele, mentre Albenga avrà la straordinaria opportunità di allestire un’area dedicata ad Euroflora, con protagonisti i fiori e le aromatiche della piana.

Dichiara Giorgio Cangiano, consigliere delegato all’agricoltura: “La collaborazione con Euroflora attesta l’importanza di Fior d’Albenga e ci offre una straordinaria visibilità. I visitatori di Euroflora potranno conoscere Albenga, scoprirne le bellezze e apprezzare la nostra produzione di aromatiche, che da sola rappresenta il 25% di quella italiana. Albenga merita di essere ambiziosa e di continuare il percorso di crescita che sta intraprendendo con grande determinazione”.

L’allestimento che Albenga presenterà ad Euroflora includerà pannelli esplicativi sulla realtà ingauna e la produzione florovivaistica locale, insieme a una suggestiva rappresentazione del Ponte Rosso E. Viveri e dei dinosauri. “Abbiamo scelto di portare i dinosauri per lanciare un forte messaggio ambientalista: mentre i dinosauri si sono estinti per cause naturali, il genere umano cosa sta facendo per l’ambiente? È una domanda che dobbiamo porci e su cui riflettere. Albenga ha iniziato un percorso importante nella direzione della tutela ambientale ma è necessario il massimo impegno per salvaguardare il nostro pianeta” afferma l’amministratore comunale.