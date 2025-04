Albenga. Esilarante e divertente come nel suo stile da vero “bischero”: così si è presentato al pubblico di Albenga Leonardo Pieraccioni, che oggi ha ricevuto dai Fieui di caruggi e dalle mani di Antonio Ricci la Fionda di Legno 2025 per “avere tirato buone fiondate”.

La consegna del premio è avvenuta come da tradizione al Teatro Ambra, completo in ogni ordine di posti, con la conduzione di Mario Mesiano e la partecipazione di Franco Fasano e Mauro Vero.

Prima dell’inizio dell’evento, Antonio Ricci ha ripercorso la storia della Fionda, diventata ormai una manifestazione nazionale capace di portare sul palco albenganese personaggi di punta dello spettacolo, della musica e del cinema. Ricci non ha risparmiato una fiondata all’ipocrisia e al malcostume, “spesso alimentato dai social…”.

E in apertura da Gino Rapa è arrivata un’altra fiondata, questa volta diretta ad Autostrade: “Qualcuno ci ha messo anche sette ore e mezza per arrivare da Firenze ad Albenga”. A fargli eco simpaticamente proprio Pieraccioni: “Sono partito mercoledì da Firenze a dire il vero e sono arrivato ora, doveva venire anche Ceccherini ma il sabato insegna catechismo e non è riuscito…”

Poi lo stesso Pieraccioni ha raccontato un aneddoto, o meglio un disguido relativo alla data della consegna del premio di Albenga: “Sono stato contattato per il premio circa sei mesi fa. Poi, qualche tempo dopo ho avuto una telefonata con Gino Rapa che però, per errore, si è confuso e in quella telefonata mi ha comunicato che la consegna non fosse il 5 aprile bensì il 26. Ma io il 26 aprile sarò alle Maldive, per una vacanza già programmata. Ne sono seguiti dieci minuti di panico totale, ma riguardando la mia agenda mi sono accorto di aver segnato il 5 aprile. Quando ho richiamato Rapa, con assoluta nonchalance, mi ha risposto ‘sì hai ragione, in effetti è il 5 aprile’. E meno male che Antonio (Ricci) mi aveva detto che eri affidabile (rivolto a Rapa)”. Ne sono seguite grandi risate da parte del pubblico in sala.

guarda tutte le foto 16



Fionda di Legno, ciclone Pieraccioni ad Albenga

L’attore-regista ha scherzato ancora: “Mi aspettavo una chiamata per l’Oscar a dire il vero, oppure quella di Antonio Ricci per mettere la Fionda accanto ai David di Donatello che ho rubato alla Cortellesi…“.

“In realtà – ha poi aggiunto Pieraccioni -, passeggiando per Albenga e visitando la sede dei Fieui ho visto una grande energia e un gran voglia di divertimento. Mi unisce quella santa bischeraggine che mi ha spinto nella vita a fare questo mestiere, la voglia e la passione di far ridere la gente e il pubblico”.

E sull’amicizia con Ricci, che ha voluto Pieraccioni anche per la conduzione di Striscia la Notizia: “Mi ricordo una mia esibizione a Loano, ad una rassegna di cabaret, quando ero proprio agli inizi, andò malissimo e lui era tra gli spettatori…Credo che la sua principale innovazione sia stata nel format, nell’aver cambiato il racconto della comicità, in tempi più stretti e quindi con contenuti diversi” ha concluso Pieraccioni.