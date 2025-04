Fionda di Legno 2025, tutto pronto per l’arrivo di Leonardo Pieraccioni ad Albenga

Albenga. “Continuano a pervenire richieste di posti per assistere all’evento – dicono i Fieui di Caruggi – ma il Teatro Ambra è da tempo tutto esaurito. Se avessimo avuto il triplo di posti a disposizione probabilmente non sarebbero comunque bastati. Arriveranno spettatori dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte e persino dalla Puglia”. Lo fanno sapere, in una nota, i Fieui di Caruggi, che nel weekend ospiteranno e premieranno Leonardo Pieraccioni nell’ambito del tradizionale evento della Fionda di Legno.

Soddisfattissimo anche il sindaco Riccardo Tomatis: “La scelta dell’amministrazione comunale di collaborare con i Fieui per questa manifestazione, ormai consolidata e tanto attesa, continua a dare ottimi risultati a favore della nostra Città. Con la loro Fionda i Fieui hanno fatto conoscere Albenga in tutta Italia”.

L’appuntamento è fissato alle ore 17 (apertura del Teatro Ambra al pubblico alle ore 16) e si preannuncia ricco di sorprese, su cui ovviamente viene mantenuto il segreto.

Antonio Ricci consegnerà l’ambita Fionda, ormai maggiorenne essendo nata nel 2007, all’attore-regista toscano per la sua garbata comicità, per la difesa di valori quali l’amicizia e l’attaccamento al territorio e soprattutto per l’impegno sociale, in particolare a difesa dei bambini. Proprio per questo tutte le offerte ricevute saranno destinate, per scelta del premiato, a Cure2Children, un’organizzazione che offre aiuto e sostegno ai bambini in difficoltà, in particolare a piccoli pazienti oncologici.

L’evento, condotto come di consueto da Mario Mesiano, vedrà la partecipazione di Franco Fasano e Mauro Vero, mentre le ospiti musicali saranno le De’ Soda Sisters, tre ragazze livornesi che trasmetteranno, con la loro musica agri-folk, energia ed entusiasmo al pubblico presente. “Le loro -sottolinea Gino Rapa portavoce dei Fieui- sono canzoni popolari, di lotta e ribellione… quasi delle fiondate”.

Tra gli ospiti d’onore in platea il disegnatore Mauro Moretti, l’ebanista Andrea Zanini realizzatore del trofeo e Giampiero Anelli, in arte Drupi, che sabato 26 Aprile offrirà ad Albenga un concerto straordinario prima di iniziare il tour che lo porterà in varie città italiane e anche in Polonia ed Ungheria.