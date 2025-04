Finale, salita del Grillo: adottate nuove misure per la riapertura del doppio senso, sarà installata una paratia provvisoria

Finale Ligure. Attenendosi alla perizia effettuata dallo studio ingegneristico incaricato, cominceranno a fine mese le operazioni per consentire la ripresa a doppio senso del transito su Salita del Grillo in corrispondenza dell’intersezione con Via XXV Aprile e Via Caviglia, in osservanza alle prescrizioni tecniche fornite dallo studio stesso.

Dalle risultanze dell’approfondimento puntuale condotto dal professionista incaricato si potrà procedere, applicando precise misure di mitigazione del rischio, con un nuovo posizionamento dei new jersey posti sulla carreggiata e la rimozione dell’impianto semaforico.

L’analisi geotecnica e strutturale avviata a seguito dell’evidenziarsi di alcune crepe nel muro che sostiene la Via Caviglia, ha individuato il potenziale movimento nella porzione alta dell’infrastruttura, in corrispondenza dell’aiuola stradale. I fattori di rischio individuati – tra cui la spinta esercitata dalle radici delle piante, la presenza di acqua e i carichi in sommità – hanno reso necessaria l’adozione di una soluzione tecnica in grado di contenere eventuali nuovi distacchi di materiale.

A tal fine, oltre allo spostamento dei dispositivi “new jersey” verso il piede del muro di monte, verrà installata una paratia provvisoria atta a garantire un adeguato presidio strutturale durante la fase di monitoraggio.

Afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco: “Questa prima soluzione, messa a punto grazie alla perizia strutturale, ci consentirà di riaprire il transito a doppio senso sgravando il traffico cittadino già appesantito dalle altre emergenze dell’ Aurelia. In una seconda fase saranno svolti i lavori di messa in sicurezza definitiva cadenzandoli con le esigenze turistiche della città”.