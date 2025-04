Finale, problemi di viabilità e di parcheggi. Berlangieri: “Nelle ex Aree Piaggio 250 posti auto. Basta rinviare il progetto del raddoppio ferroviario”

Finale Ligure. Finale si prepara a diventare una destinazione da vivere 365 giorni l’anno tra mare, montagna, sport, spettacolo e musica. Una città pronta ad offrire una proposta turistica completa: si candida a diventare polo della musica, si conferma un polo culturale vivace e in continua evoluzione, si conferma inoltre come una delle capitali europee dell’outdoor.

Finale quindi deve essere pronta a ricettare numerosi turisti tutto l’anno senza però dimenticare i propri cittadini e le loro esigenze. Deve essere accogliente e allo stesso tempo facile da raggiungere. Deve saper ospitare in ogni sua forma: dai ristoranti agli hotel passando per la viabilità e i parcheggi. Se però Finale si pone l’obiettivo di essere meta turistica 365 giorni deve però mettere in condizione, soprattutto per chi ci abita 365 giorni, di vivere una città vivibile e di facile circolazione.

E’ proprio sui tempi della viabilità e dei parcheggi che si è discusso, con il sindaco Angelo Berlangieri, a margine della conferenza stampa “Finale 365” che si è tenuta a Milano (all’Hotel Nhow) nei giorni della Design Week dove è stata presentata l’offerta turistica della città.

“La viabilità e i parcheggi sono problemi atavici per la nostra città (ma non solo). Abbiamo un’unica rete autostradale martoriata da una serie di cantieri che, per fortuna si interromperanno per le vacanze di Pasqua e per i ponti del 25 aprile e 1 maggio”, afferma il primo cittadino.

“Abbiamo una ferrovia da Finale Ligure ad Andora a binario unico e va migliorata assolutamente – prosegue – c’è un progetto che deve partire ma che alla fine non inizia mai perché è sempre in attesa di qualcosa che gli manca”,.

Ma non mancano le criticità, appunto, all’interno di Finale. “La nostra città ha effettivamente un problema di viabilità e parcheggi – spiega – sulla viabilità stiamo per affidare un incarico per la realizzazione di un piano strategico del traffico a livello cittadino, per studiare complessivamente l’assetto viabilistico. Stiamo lavorando per dotare anche le periferie, quindi non solo le città, dei parcheggi di cui necessitano”, aggiunge il sindaco.

“Stiamo lavorando per la realizzazione di parcheggi aperti utilizzati soprattutto nel periodo della fruizione delle falesie di roccia dagli arrampicatori, stiamo cercando aree parcheggio da mettere in campo anche nel rione di Finalpia. Per tutta la città diciamo la sfida che stiamo cercando di giocarci è quella di costruire, almeno temporaneamente finché non inizieranno i lavori di riqualificazione di quella zona, un parcheggio nelle ex Aree Piaggio di circa 250 posti, stiamo interloquendo con la proprietà e i rapporti sono ottimi quindi credo che si troverà una soluzione”, conclude Berlangieri.