“Finale Music Festival”, svelati i primi nomi dell’estate 2025: Pfm, La Crus, Grido e i Rockets

Con l’incontro “Finale 365”, a Milano nei giorni della Design Week, Finale Ligure rilancia sul panorama nazionale la sua identità di meta turistica completa che non conosce stagioni. Un territorio che non si esaurisce nella bellezza delle spiagge o dei sentieri dell’entroterra, ma che invita a scoprire il proprio ritmo e le proprie passioni tra borghi, patrimonio storico e artistico diffuso, sapori locali e una natura generosa.

All’interno di questo contesto, Finale Ligure si candida anche a diventare polo della musica, in Liguria e non solo, con tanti eventi che tutto l’anno animano i borghi. Protagonista di questa visione è il Finale Music Festival, ambizioso progetto annuale articolato in quattro format che spaziano dai grandi live estivi in piazza agli incontri musicali, da ottobre a giugno in alcuni luoghi simbolo del territorio, passando per la nuova rassegna “Finale Music Festival Castelfranco” dedicata ai giovani talenti emergenti e una raffinata Christmas Edition a teatro.

Tra i protagonisti dell’edizione Summer del Finale Music Festival: P.F.M. (8 agosto), La Crus (11 agosto), Grido (14 agosto) e i Rockets (15 agosto). In fase di definizione special guest di livello mondiale per il 16 agosto.

Inoltre, dal 23 aprile al 4 maggio, l’Auditorium de’ Disciplinanti a Finalborgo la mostra evento “Pictures of You” con fotografie di Henry Ruggeri ad artisti iconici della musica con racconti video in realtà aumentata dell’indimenticabile giornalista e scrittore Massimo Cotto.

La direzione artistica e l’organizzazione sono sempre condotte da Roberto Grossi e Fabio Gallo.

Tutti i concerti e gli incontri saranno ad ingresso libero.