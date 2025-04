Capo Noli, soccorso un climber dopo un volo di sette metri dalla parete Easy

Noli. Rocciatore in difficoltà questo pomeriggio nella zona di Capo Noli salvato dall’intervento del Soccorso Alpino speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco.

Per il trentenne, a seguito di una caduta dalla parete Easy e di un volo di circa sette metri, si è reso necessario l’aiuto dei soccorritori che lo hanno poi affidato ai militi della Croce bianca di Noli. Erano stati allertati anche mezzi e personale via aerea e via mare ma il ferito, grazie all’aiuto dei compagni di cordata, è riuscito a risalire.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un trauma cranico e alla colonna vertebrale.