Finale Ligure. Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Finale Ligure, sul tratto della strada provinciale 490, che conduce anche al casello autostradale.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 20, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e uno scooter, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nel violento impatto tra i due mezzi, il conducente del motociclo, un uomo di 65 anni, iniziali C.F., che, dopo l’urto con la vettura, è stato sbalzato nel terrazzo sottostante un’abitazione situata al lato della strada, compiendo un volo di diversi metri.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento finalese, dell’ambulanza e dell’automedica del 118, ma, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto a seguito dei traumi riportati.

Sul luogo dell’accaduto sta ancora operando la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni, l’auto coinvolta nel sinistro mortale, una Peugeot diretta verso l’ingresso dell’A10, avrebbe invaso la corsia di marcia mentre stava sopraggiungendo dal senso di marcia opposto lo scooter guidato dal 65enne, residente a Finale Ligure, che non ha potuto evitare lo scontro.

Al momento la viabilità è interrotta in entrambe le direzioni per consentire l’azione dei soccorritori.

Inoltre, il personale dei vigili del fuoco è ancora impegnato nella messa in sicurezza dell’area, per consentire le operazioni di rilievo e i primi riscontri necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica del fatale incidente.