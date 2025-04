Finale Ligure, nuovo smottamento a Capo San Donato: via Aurelia chiusa per ispezioni tecniche

Finale Ligure. Via Aurelia chiusa momentaneamente in entrambe le direzioni tra Finale Ligure e Varigotti al km 596,500 a causa dell’aggravamento della frana, avvenuta la scorso 15 febbraio, che interessa la zona di capo San Donato.

Probabilmente a causa di un nuovo smottamento, che sta interessando la carreggiata, i lavori di ripristino della sede stradale necessitano della chiusura di entrambe le corsie. Nel pomeriggio odierno evidenti crepe, fessurazioni anche sui muri delle case della zona, e cedimenti di porzioni di terreno e di un camminamento sovrastante all’area dove era stato attivato il cantiere di messa in sicurezza, hanno evidenziato un

incombente e ulteriore rischio.

Affermano il Sindaco Angelo Berlangieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco: “La situazione si è evidentemente aggravata e richiede la massima tempestività d’intervento, come da accordi con Anas. Cercheremo di operare quindi con la massima urgenza per garantire la massima incolumità dei residenti delle abitazioni coinvolti e dell’utenza della strada”. Per le abitazioni interessate sarà disposta l’inagibilità

La viabilità, dal mese scorso, è regolata da un semaforo mentre ora la circolazione risulta interrotta, ma i tecnici e i Vigili del fuoco sono sul posto per monitorare la situazione e tentare di riaprire al transito il prima possibile.

Il percorso alternativo per i veicoli leggeri è sulla provinciale 45 e sulla A10 per i mezzi pesanti.