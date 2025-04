Finale Ligure, l’associazione nazionale marinai d’Italia ha consegnato le uova di Pasqua agli ospiti della Rsa

Finale Ligure. Questa mattina (sabato 19 aprile) una rappresentanza dell’associazione nazionale marinai d’Italia (ANMI) di Finale si è resa protagonista di un gesto di calore, vicinanza e amore per questa Pasqua 2025.

Infatti la rappresentanza si è recata presso la Rsa di Finale Ligure per donare, a ciascun ospite, un uovo di cioccolato come augurio di una serena Pasqua. I doni sono stati consegnati agli ospiti dal sergente (palombaro/sommozzatore) in congedo, ma attuale presidente del gruppo di Finale, Gaetano Riccio, e dal capitano di vascello S.M, in congedo, Marcello Merlino che è l’attuale presidente del collegio dei sindaci del gruppo.

All’evento hanno partecipato anche l’assessore ai servizi sociali del Comune, Luciana Di Mauro, e la direzione della Rsa. “L’iniziativa è stata molto gradita sia dagli ospiti che dalle autorità, grazie per questa bellissima possibilità”, afferma la rappresentanza di ANMI.