Finale Ligure. Brutto fatto di cronaca in questa mattina di Pasqua (domenica 20 aprile) quello che è successo, intorno alle ore 10.30, in via Concezione a Finale Ligure.

Dalle prime informazioni una donna, ottantenne, è stata investita da un’auto in retromarcia e ha riportato un trauma cranico.

Sul posto intervento tempestivo della Croce Bianca di Finale, dell’automedica del 118 e della Polstrada. La donna è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.