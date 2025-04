Finale Ligure celebra il 25 Aprile con i racconti sulla Resistenza

Finale Ligure. Mercoledì 23 aprile, alle ore 17.30, in Sala Gallesio (Via Pertica Finale Ligure, di fronte al Palazzo Comunale), il Centro Studi Costituzione e Democrazia, nell’ambito delle manifestazioni comunali per l’80° anniversario della Liberazione, organizza un incontro sulla Resistenza, con un doppio racconto.

Il primo tema, dal titolo, “La Resistenza nel Finalese: I Partigiani. Le donne. I Sacerdoti. Le Suore. La Piaggio. Il Santa Corona. Il Territorio. Finalesi a Cefalonia”.

Il secondo, “La costruzione della nuova Società Democratica: Il riconoscimento del titolo di Partigiano o di Patriota. L’assistenza per fronteggiare la miseria. La moralità partigiana. La partecipazione alla costituzione degli organismi democratici. Il confronto con gli “altri”. La difesa e la diffusione della Memoria”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Finale Ligure.