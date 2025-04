Festività 25 aprile e 1° maggio: aperture studi medici in Asl 2 per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini

Liguria. In occasione delle festività e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, le Asl liguri attiveranno aperture straordinarie degli studi medici di medicina generale, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria anche nei giorni festivi. L’accesso sarà libero e senza prenotazione.

“Garantire l’accesso alle cure – spiega l’assessore regionale alla Sanità – anche durante le festività è una priorità per il nostro sistema sanitario”.

“Queste aperture straordinarie rappresentano un segnale concreto di attenzione verso i cittadini, in particolare verso le persone più fragili o con difficoltà di accesso alle strutture”.

“Ringrazio le Asl e i professionisti coinvolti per l’impegno e la disponibilità dimostrati anche in queste giornate particolari, così come già accaduto durante le festività natalizie e pasquali. L’iniziativa rientra nel più ampio piano regionale per il potenziamento dell’assistenza territoriale e per il miglioramento della risposta sanitaria”.

(QUI sedi e orari degli ambulatori a bassa complessità per la Asl 2)