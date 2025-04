Genova, città medaglia d’oro per la Resistenza, si prepara a festeggiare l’80^ anniversario della Liberazione con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per l’importante occasione ha scelto di partecipare alle iniziative organizzate nel capoluogo ligure.

Mattarella a Genova, il programma del 25 Aprile

Una visita annunciata da tempo, quella di Mattarella, che sembrava a rischio alla luce del suo intervento chirurgico (programmato) avvenuto la scorsa settimana e soprattutto della morte di Papa Francesco. Il presidente della Repubblica, però, ha confermato la sua presenza decidendo semplicemente di cambiare un po’ il programma: la visita sarà concentrata in mattinata, così da consentirgli di essere a Roma nel pomeriggio per accogliere i capi di Stato attesi nella Capitale per i funerali del pontefice, previsti sabato 26 aprile.

Il presidente è atteso nel capoluogo ligure nella tarda mattinata di venerdì 25 Aprile. Due gli appuntamenti in programma: uno al cimitero di Staglieno, dove deporrà la corona al campo 13 dei partigiani, l’altro al Teatro Nazionale Ivo Chiesa dove assisterà allo spettacolo “D’Oro-il sesto senso partigiano” tenendo poi il suo discorso. Da quanto si apprende lo spettacolo è stato riadattato e accorciato per andare incontro alle esigenze logistiche della prima carica dello Stato.

Salta dunque la visita privata a Villa Migone, luogo simbolo della liberazione di Genova, dove il generale Meinhold firmò l’atto di resa davanti al Comitato di liberazione nazionale. Nell’occasione l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea avrebbe voluto donare a Mattarella due volumi, tra cui la prima copia della nuova edizione del testo La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti di Giorgio Gimelli. Probabile che gli vengano invece consegnati al Teatro Nazionale.

Nel primissimo pomeriggio il Capo dello Stato farà quindi ritorno a Roma.

Il corteo del 25 Aprile

Visti i cambi di programma di Mattarella, cambiano anche quelli delle celebrazioni genovesi , organizzate dal Comitato permanente della Resistenza.

Alle 7.30 a Staglieno si terrà la tradizionale cerimonia con deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste. Alle 8.10, al campo dei Caduti Partigiani, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.

Il corteo si terrà invece spostato al pomeriggio. Alle 15 raduno in piazza della Vittoria, lato via Cadorna, alle 15.30 partenza con la Filarmonica Sestrese, alle 16 passaggio sotto il ponte Monumentale, dove verranno deposte corone al sacrario dei caduti partigiani e si terrà la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’atto di resa delle truppe tedesche.

Il corteo arriverà poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 16.45, il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci porteranno i loro saluti. L’orazione commemorativa sarà tenuta da Paolo Corsini, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.