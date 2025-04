Ferrovia a monte tra Finale e Andora: sogni di sviluppo e incubi ambientali. Opera al via a fine 2026?

Provincia. Non succede, ma se succede? Se succede il ponente savonese si prepara a cambiare volto – e abitudini – per sempre (nel bene o nel male lo lasciamo decidere a voi). Da decenni si parla del raddoppio e spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora. Un progetto che, ciclicamente, riemerge nel dibattito pubblico, salvo poi svanire nel nulla a causa della mancanza di fondi.

Eppure, forse, qualcosa sta per cambiare. Il progetto potrebbe partire entro la fine del 2026. I segnali arrivano da più parti. Lo stesso governatore Marco Bucci, in una recente dichiarazione rilasciata ai microfoni della Rai, ha fatto sapere che tra novembre e dicembre 2025 Rfi finirà lo studio per il progetto definitivo. Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, poche settimane fa ha scritto una lettera al governo, allo stesso Bucci, oltre che a Rfi, per richiedere un intervento risolutivo della viabilità nel ponente ligure, facendo leva proprio sullo stallo della Finale-Andora.

Vale la pena ricordare che è stato lo stesso vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la campagna elettorale, a confermare che la linea a monte Finale-Andora è una delle priorità del governo Meloni.

E poi ci sono le continue riunioni, anche in queste settimane, che coinvolgono i la Provincia di Savona, i Comuni e gli ingegneri di Rfi, per fare il punto della situazione e dare risposta alle tante – e inevitabili – criticità che un’opera di questa portata porterà con sè.

E i soldi? Al momento non ci sono, ma potrebbero arrivare. La pensa così anche Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, una delle città che più sentirà gli effetti di questa futura opera. E non è un caso che, proprio nei giorni scorsi, Canepa abbia partecipato ad una delle riunioni in Provincia con Rfi. Il primo cittadino è intervenuto recentemente nell’ultimo episodio del podcast di IVG “La Telefonata”.

“Mi ha sempre dato preoccupazione il fatto di avere i binari così vicini alle abitazioni – ha detto il sindaco di Borghetto nel corso dell’episodio -. È anche vero che questo spostamento a monte, dal punto di vista ambientale, sarà una badilata nei denti. Credo che finalmente, o purtroppo, a seconda dei punti di vista, entro la fine del 2026 l’opera partirà. I fondi verranno stanziati nel momento in cui ci saranno le condizioni per iniziar”.

Secondo Canepa, “ci sono ancora questioni da risolvere, come gli espropri ad Albenga, e anche a Borghetto dovremo rinunciare a diversi terreni agricoli – ha aggiunto il primo cittadino -. Sono situazioni delicate da affrontare, e abbiamo davanti circa un anno per cercare di risolverle nel miglior modo possibile. I comitati contrari parlano del rischio di avere stazioni troppo decentrate rispetto ai centri abitati. Sarà importante che la Regione discuta con Trenitalia il contratto di servizio, così da garantire il ritorno di un numero adeguato di treni, anche per i turisti, e prevedere un servizio di trasporto locale. Loano e Ceriale non avranno più la stazione, Borghetto la vedrà decentrata, e il rischio vero è quello di ritrovarsi con delle cattedrali nel deserto”.

Ma cosa prevede davvero quest’opera? E quali saranno gli impatti per le zone di Albenga, Borghetto e Pietra Ligure? Non si tratta solo di viabilità, ma, come accennato dal sindaco Canepa, anche di espropri, delle difficoltà legate alle aziende che, di fatto, verranno “cancellate”. E poi ci sono i lavori: un cantiere che durerà anni, con impatti inevitabili sull’agricoltura e su tutto l’indotto. Ma non è tutto. Perché le operazioni di scavo e costruzione (sì, servirà una talpa) potrebbero andare incontro a degli imprevisti, soprattutto legati alla natura del suolo, pensiamo anche ai rischi per le falde acquifere.

Insomma, facciamo chiarezza su un progetto che ha tutte le carte in regola per diventare un’opera mastodontica, capace di trasformare per sempre il nostro territorio.

Il progetto

Intanto partiamo da una precisazione. Si sente spesso parlare di “raddoppio”, ma la verità è che quello tra Finale e Andora sarà prima di tutto un vero e proprio “spostamento” della ferrovia a monte (con raddoppio).

Oltre alla soppressione di ben 14 passaggi a livello (7 dei quali solo a Loano), il progetto prevede la realizzazione di una nuova tratta ferroviaria lunga circa 32 km, di cui 25 km in gallerie (11, per la precisione, delle quali 5 artificiali e sei naturali). L’idea è di aumentare il numero di treni in circolazione (passando dagli attuali 62 ai potenziali 120 treni) e ridurre i tempi di percorrenza, con un risparmio che – il commissario straordinario per l’opera Vincenzo Macello – ha stimato di circa 30 minuti nella tratta Genova-Ventimiglia. Costi? Circa 2 miliardi di euro (potrebbero essere molti di più in realtà). Un bel gruzzoletto, insomma, che, sulla carta, promette di cambiare la mobilità nella regione.

Ovviamente il progetto ha sollevato anche molte critiche. Su IVG, nel corso del podcast “La Telefonata”, avevamo già messo a confronto l’ex assessore regionale ai trasporti (oggi senatore di Fdi) Gianni Berrino e i rappresentanti di WWF e dei comitati territoriali (clicca qui per ascoltare l’episodio).

Da “Treni del mare” a “Treni dei monti”: addio alle stazioni a due passi dalle spiagge

Chi ha viaggiato almeno una volta lungo la tratta ferroviaria del savonese ha sicuramente notato i paesaggi da cartolina che questo percorso sa regalare. Dalla galleria della Caprazoppa tra Finale e Borgio, fino al tratto tra Ceriale e Albenga, è un susseguirsi di scorci difficili da non apprezzare. Ma pensiamo anche al c.d. turismo della salute e all’ospedale Santa Corona, distante poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Pietra Ligure.

Ebbene, con lo spostamento della ferrovia a monte tutto questo sparirebbe, così come la comodità di scendere dal treno e ritrovarsi a pochi passi da una spiaggia o da un centro storico.

Alcune stazioni sparirebbero del tutto, come nel caso di Laigueglia, Ceriale e Borgio. Altre invece verrebbero spostate più a monte rispetto alla posizione attuale: è il caso di Albenga (che finirebbe a Bastia e che, di fatto, sarebbe l’unica vera stazione), e delle fermate (sì, fermate, non stazioni) di Loano-Borghetto (a 5km dal centro), Pietra Ligure e quella sotterranea di Alassio.

Stazione che vai, navetta che trovi

Spostare le fermate a monte significa — inevitabilmente — portare il punto di arrivo e partenza fuori dal cuore delle città, lontano dal litorale e dai centri abitati. Lo sanno bene ad Andora, dove la nuova stazione (decentrata, ma non così lontana dal centro) è stata inaugurata nell’ormai lontano 2016, in sostituzione della vecchia fermata. E sarà il caso, ad esempio, della futura stazione di Albenga, prevista nella frazione di Bastia, ben distante dal centro. Lo stesso vale per le altre fermate lungo la tratta.

E a quel punto, per raggiungere il centro, l’unica soluzione sarà affidarsi ad una navetta (quando c’è) o a un taxi (per chi può permetterselo). Ad Andora, per esempio, le due società di trasporto pubblico locale (sia dell’imperiese che del savonese) hanno il capolinea proprio nella stazione andorese.

L’impatto sul territorio tra dubbi dei comitati e certezze di chi è favore

Il progetto della nuova linea ferroviaria a monte tra Finale e Andora è quindi un tema che continua a dividere. Da una parte c’è chi la considera un’opera necessaria e strategica. Dall’altra, chi teme un impatto troppo pesante sull’ambiente, sull’agricoltura e sul tessuto economico locale. Ecco, punto per punto, i principali argomenti a favore e contro.

I dubbi e le critiche: cosa non convince

1. Consumo di suolo agricolo. Uno dei problemi principali riguarda la perdita di terreni coltivati. Tra Albenga, Borghetto e Pietra Ligure si stima che andranno persi decine di ettari di suolo agricolo. Secondo il Wwf, “si tratta di un danno enorme, considerando che in Liguria il terreno coltivabile è già molto limitato e prezioso”.

2. Espropri e attività a rischio. La nuova ferrovia attraverserà zone oggi occupate da case, campi e aziende agricole, soprattutto nell’albenganese. I comitati denunciano decine di espropri che colpiranno attività ben radicate sul territorio.

3. Problemi alle falde acquifere. Gli ambientalisti temono che la costruzione delle gallerie possa compromettere le falde acquifere e quindi la qualità dell’acqua, con rischi per l’ambiente e la salute.

4. Disagi per studenti e pendolari. Spostare le stazioni lontano dai centri abitati potrebbe complicare la vita quotidiana di chi prende il treno ogni giorno: studenti, lavoratori, pendolari. I tempi di percorrenza (considerando anche il viaggio per raggiungere le nuove stazioni) potrebbero allungarsi, e la comodità diminuire.

5. Cantieri lunghi e invasivi. I lavori dureranno almeno dieci anni. Nel frattempo, ci saranno cantieri, rumore, traffico, polveri e disagi per chi vive e lavora nella zona. E tra i comitati c’è chi segnala che le polveri potrebbero anche danneggiare le aromatiche ingaune, fiore all’occhiello della floricoltura del ponente ligure.

6. Discariche provvisorie. Secondo il comitato territoriale, parte del materiale di scavo sarà depositato in discariche temporanee locali, prima di essere trasferito altrove (Alessandria e Ventimiglia in particolarE).

7. Possibili alternative. Alcuni, come Franco Stalla, vice-presidente del comitato territoriale, e Davide Michelini del Wwf, propongono una soluzione diversa: potenziare la linea esistente, eliminando i passaggi a livello e migliorando la sicurezza, senza stravolgere il territorio.

I sostenitori: perché l’opera è giusta

1. Una ferrovia più moderna e sicura. Chi è a favore sottolinea che l’attuale linea risale al 1872. Una nuova tratta a doppio binario, più interna, permetterebbe di aumentare la velocità dei treni, migliorare la sicurezza e ridurre i ritardi.

2. Meno rischi geologici. Molti ricordano l’episodio della frana di Andora, che solo per caso non si è trasformata in una tragedia. Una linea più lontana dalla costa ridurrebbe il rischio di eventi simili.

3. Via l’inquinamento da rumore e vibrazioni. Spostando la ferrovia, si eliminerebbe il passaggio dei treni vicino alle case, con benefici sull’inquinamento acustico e ambientale nei centri urbani.

4. Stop ai passaggi a livello. I passaggi a livello rallentano il traffico e sono fonte di disagi quotidiani. Con la nuova linea, verrebbero eliminati, migliorando la viabilità locale.

5. Nuove opportunità per il territorio. Le aree oggi occupate dai binari potrebbero essere trasformate in spazi verdi, piste ciclabili e progetti turistici. Un’occasione per ripensare e valorizzare il litorale.

6. Sostegno trasversale. Il progetto ha il pieno appoggio di pressoché tutte le amministrazioni comunali tra Andora e Finale, sia di maggioranza che di opposizione, oltre che di sindacati (Cgil, Cisl, Uil), associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Bagni Marini, agenzie immobiliari), Coldiretti (la cui posizione andremo a specificare nel punto successivo), Confagricoltura, Regione Liguria e forze politiche in Parlamento. Tra i partiti, una delle voci “fuori dal coro” è quella del Movimento Indipendenza, con il coordinatore provinciale Fabrizio Marabello che ha definito l’opera “inutile e costosa”.

7. Più commercio? Forse, ma servono garanzie. Anche Coldiretti sostiene l’importanza dell’opera, ma chiede che non venga sacrificato suolo agricolo inutilmente e che si diano risposte chiare sulle reali opportunità di sviluppo per le imprese locali.

Tante domande, poco tempo (?)

In conclusione, il raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora resta un progetto ambizioso, costoso e che continua a dividere. Da una parte si parla di treni più veloci e collegamenti migliori, dall’altra ci sono timori seri per l’ambiente, l’agricoltura e la qualità della vita di chi vive nei territori coinvolti.

Se davvero i cantieri partiranno entro il 2026, il tempo per chiarire tutto è poco, e le domande ancora senza risposta sono tante. Continueremo a parlarne, con una serie di focus dedicati proprio agli effetti concreti dell’opera, soprattutto nelle aree più colpite: l’entroterra di Albenga, Borghetto e Pietra Ligure.