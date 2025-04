Female flag football, le Pirates in campo a Varese per il secondo bowl

Albisola Superiore. Non esiste festa né riposo per le Piratesse di Albisola Superiore, le quali domani a Varese scenderanno in campo per il secondo bowl di campionato F3 (female flag football).

Dopo il primo bowl disputato a Torino, dove il girone di ferro ha consegnato agli archivi tre sconfitte su tre gare, le ragazze di coach Baca Ugalde incontreranno nuovamente le Driadi Torino, le Skorpions Varese e le Frogs Legnano.

Nonostante il caldo primaverile e le forti avversarie le varie Monni, Pasquero, Vallarino e compagne venderanno cara la pelle in perfetto pirate’s style.

Ad aprire le danze domani alle 11 primo scontro con le Frogs Legnano, per poi vedersela alle 12,30 contro le Driadi torinesi. Chiude il bowl pirata la gara pomeridiana delle 16 contro le forti Skorpions Varese.

Un bowl tutto da vivere e una bella giornata di flag football che avvicina sempre più le ragazze liguri al gran ballo finale della Principina di Grosseto.