Eventi culturali e riflessioni: Quiliano onora il 25 aprile nell’80^ anniversario della Liberazione

Quiliano. “Questa ricorrenza non è solo una memoria del passato, ma un impegno per il presente e per il futuro. Ogni anno, il 25 aprile ci ricorda l’importanza della democrazia, dei diritti civili e della giustizia sociale, valori che dobbiamo continuare a difendere ogni giorno. La memoria di coloro che hanno combattuto e sacrificato la propria vita per la nostra libertà ci spinge a riflettere sulle conquiste che dobbiamo ancora fare come comunità e come nazione. Oggi più che mai, dobbiamo essere custodi di quella memoria, trasmettendola alle nuove generazioni affinché il valore della Libertà e della Pace rimanga saldo nel nostro cuore”. Così sindaco di Quiliano Nicola Isetta sulla Festa della Liberazione del 25 aprile.

Il programma delle iniziative è stato stilato come di consueto, con la collaborazione delle sezioni Anpi del territorio e dell’istituto comprensivo Spotorno-Quiliano.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 12 aprile alle 17, presso la sala consiliare sita in piazza Costituzione a Quiliano: si svolgerà un incontro dedicato ad una famiglia antifascista.

Nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile alle 17.30, presso la sala consiliare di Quiliano si terrà una conferenza stampa dedicata all’attribuzione della Croce al Valor Militare alla Città di Quiliano, un importante riconoscimento per il coraggio e il contributo della comunità durante la Seconda Guerra Mondiale. A seguire, l’intervento dell’onorevole Claudio Maderloni del Comitato Nazionale Anpi e del sindaco della Città di Quiliano Nicola Isetta. Alle 21 avrà luogo, presso la Casa della Memoria di Vado Ligure, la proiezione del film “I miei sette padri” con la partecipazione di Adelmo Cervi, figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Organizzato dalle sezioni Anpi del territorio.

Il programma di giovedì 24 aprile avrà inizio alle 9 con l’inaugurazione della targa relativa al Conferimento della Croce al Valor Militare alla Città di Quiliano, presso la sede Comunale in via Massapè. A seguire, alle 10, presso la località Roviasca, si terrà la deposizione dei fiori presso il cippo Bruno Ferro, a cura di Anpi Valleggia. La serata si aprirà con l’appuntamento delle 20 presso piazza Caduti Partigiani per la deposizione della corona al monumento ai caduti, a seguire la tradizionale fiaccolata che giungerà fino alla ex Società Aurora frazione Valleggia dove, dopo i saluti del sindaco di Quiliano, del sindaco del C.C.R.R., dei rappresentanti delle sezioni Anpi del territorio, del sindaco del Comune gemellato di Fleurville Patricia Clement e l’intervento dell’onorevole Claudio Mardeloni del comitato nazionale Anpi, si svolgerà l’intervento musicale del gruppo “Klezmer Bridge Trio” composto da Paola Esposito, Marco Pizzorno e Riccardo Mitidieri che accompagneranno la conclusione della giornata dedicata all’80°anniversario della Liberazione con brani della resistenza e della tradizione klemzer. L’ingresso è libero.

Nella mattinata di venerdì 25 aprile alle 9, presso il cimitero comunale di Quiliano si terrà la commemorazione dei partigiani quilianesi caduti Luigi Caroli, Santino Marcenaro e Francesco Rocca presso il cippo (situato dietro il cimitero). Seguirà, in località Roviasca, a partire dalle 10.30, un appuntamento di preghiera e riflessioni per i caduti della Resistenza. A seguire rinfresco a cura del Circolo ACLI Roviasca. Infine alle 13 presso la sede della Società di Mutuo Soccorso Montagna si terrà il pranzo garibaldino (sono aperte le prenotazioni al numero telefonico 019 / 8878407)-

La ricorrenza sarà oggetto di riflessioni anche nelle scuole dell’istituto comprensivo di Spotorno-Quiliano. I ragazzi parteciperanno alle iniziative organizzate rivolte alla cittadinanza: “Si rinnova l’invito a partecipare alle iniziative organizzate per questo anniversario, per onorare chi ha lottato per il nostro futuro e per costruire insieme una comunità più forte, più unita e più consapevole”.