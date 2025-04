Euroflora, Coldiretti Liguria: “Più aree verdi a tutela dell’ambiente e del territorio”

Liguria. Si è tenuto oggi presso l’Arena Roverella di Euroflora il convegno “Dal bosco alla città: il verde che cura”, alla presenza, tra gli altri, del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e del Governatore della Regione Liguria Marco Bucci. Alla tavola rotonda hanno preso parte anche Mario Faro (Presidente Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti), Nada Forbici (Coordinatore Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti), Viola Follini (Senior Project Manager per UrbanShift presso C40 Cities a Londra), Francesco Meneguzzo (ricercatore Cnr), Rita Baraldi, (ricercatrice Ibe-Cnr), Micaela Pizzo (azienda Mitai di Albenga). L’appuntamento è stato occasione per celebrare il valore del verde e del florovivaismo italiano, che secondo un’analisi Coldiretti su dati Divulga ha toccato il record storico di 3,3 miliardi di euro di valore, grazie al lavoro di 19mila imprese su 30mila ettari di superficie coltivata.

Una riflessione che ha preso le mosse dalla Laudato Si di Papa Francesco, di cui ricorre quest’anno il decennale, e che sottolinea come la cura del verde sia anche cura dell’uomo. La tutela del patrimonio ambientale e il benessere collettivo passano infatti anche attraverso piante e fiori, capaci di assorbire CO₂, abbattere le polveri sottili e rigenerare aree urbane degradate, come dimostrato anche dalle terapie forestali e da recenti studi Coldiretti-CNR.

“Il florovivaismo in Liguria non è solo un comparto di straordinaria importanza economica – sottolineano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale – ma un vero e proprio strumento di rigenerazione sociale, culturale e ambientale. Con iniziative come quella di oggi, Coldiretti testimonia l’impegno concreto di un’agricoltura moderna, capace di rispondere alle sfide della sostenibilità e della qualità della vita quotidiana, a partire dagli ambienti indoor. Un patrimonio naturale che in Liguria si traduce dunque in rigenerazione urbana e benessere diffuso. Per questo, risulta fondamentale oggi più che mai continuare a investire e sostenere questo settore strategico per l’economia regionale, l’ambiente e la qualità della vita di ognuno di noi”.

Nel 2023, la Liguria si è confermata come seconda regione italiana per valore della produzione florovivaistica, con 446 milioni di euro, pari al 14,2% del totale nazionale. Un risultato che consolida un trend di crescita già emerso nel 2022 (435 milioni), e che ha visto aumentare significativamente anche il valore della produzione di fiori e piante in vaso rispetto al 2021 (389 milioni). Dati che evidenziano l’importanza strategica del comparto per l’economia regionale: circa due terzi del valore complessivo della produzione agricola ligure è generato proprio dal settore florovivaistico.

Il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ha dichiarato: “Riflettere sui vantaggi della presenza di aree verdi negli ambienti urbani significa riflettere anche sulla qualità della vita dei cittadini, ed è significativo che questi temi vengano affrontati in un contesto prestigioso e di respiro internazionale come Euroflora. La location che ospita il convegno, la zona della Foce, è essa stessa un esempio di rigenerazione urbana che non ha trascurato questi temi, come dimostra il progetto del ‘bosco urbano’ che sorgerà a piazzale Kennedy: un elemento urbanistico che caratterizzerà l’intera area, arricchendo il quartiere e fornendo una zona verde in più a Genova, a beneficio di residenti e visitatori. Parlare con un approccio scientifico dei vantaggi di avere piante, parchi e fiori nelle nostre città, come fa questo convegno organizzato da Coldiretti, permette di apprezzarne il valore come elementi in grado di migliorare la vivibilità degli spazi non solo in termini di decorazione e abbellimento, ma anche di aumento del benessere”.

Commenta anche Alessandro Piana, Vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Floricoltura: “Il verde è una risorsa preziosa non solo per l’ambiente e l’economia, ma anche per il benessere delle persone. Dalla montagna alla città, la Liguria crede nella forza rigenerativa del paesaggio e nella centralità della filiera florovivaistica. Grazie al presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini per l’ottimo lavoro che da anni porta avanti”. Da Euroflora un messaggio forte che arriva dalla Liguria e si proietta verso il futuro, con le radici salde nella terra e lo sguardo rivolto a città più verdi, sane e inclusive.