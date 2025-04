Euroflora 2025, il comune di Borghetto si veste di mille colori con sei installazioni fiorite

Borghetto Santo Spirito. In omaggio alla prestigiosa manifestazione floricola Euroflora, che si terrà a Genova dal 24 aprile al 4 maggio, l’amministrazione comunale, su impulso del consigliere delegato al verde pubblico Paolo Erre, ha deciso di celebrare la bellezza dei fiori e la ricchezza della natura attraverso un’iniziativa speciale: “Intorno a Euroflora”.

Varie installazioni fiorite a tema “Il Colore”

Per celebrare questo evento unico, il comune si è arricchito con sei installazioni fiorite, veri e propri quadri viventi a cielo aperto. Ogni installazione ha come tema conduttore “Il Colore”, un concetto che evoca gioia, energia, emozioni e che, nel mondo dei fiori, si traduce in una varietà infinita di sfumature e combinazioni cromatiche.

Essenze Mediterranee per un omaggio al territorio

Le installazioni saranno realizzate utilizzando essenze tipiche della macchia mediterranea, un “territorio ricco di profumi intensi, colori vivaci e piante resistenti, capaci di adattarsi al clima caldo e secco. Questa scelta rappresenta un omaggio al territorio e alla sua biodiversità, un modo per valorizzare la flora locale e per promuovere la conoscenza delle specie autoctone”.

Un invito alla scoperta

L’iniziativa si configura come “un invito alla scoperta, un’occasione per cittadini e turisti di immergersi in un’esplosione di colori e profumi, di ammirare la bellezza dei fiori e di lasciarsi ispirare dalla loro energia”. Le installazioni fiorite saranno visibili in p.zza Pelagos (presso la Panchina del Cuore), in piazza Libertà (di fronte a Palazzo Pietracaprina), in piazza Indipendenza (nei pressi della Torre Rossa), in piazza Gramsci, in via Ponti e sul Molo Rosa dei Venti e rappresentano “un’opportunità unica per vivere un’esperienza sensoriale coinvolgente, un modo per celebrare la primavera e per riscoprire il piacere di stare a contatto con la natura”.

Un’esperienza da non perdere

“Non perdete l’occasione di ammirare queste meravigliose installazioni fiorite, un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per lo spirito. Lasciatevi incantare dalla magia dei colori e dei profumi mediterranei, un’esperienza che vi resterà nel cuore – dicono dall’amministrazione – Ogni installazione floreale sarà dotata di QR Code, inquadrandolo sarà possibile accedere ad uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune dove si potrà votare per la composizione preferita”.

Questo il link.