Estate sicura ad Alassio anche grazie alla vigilanza privata, finanziata dai commercianti ed in sinergia con le Forze dell’Ordine: “Un modello vincente”

Alassio. In tanti, tra cittadini e turisti, li avranno incrociati a più riprese: in gruppo, in divisa e addestrati ad hoc. Stiamo parlando della vigilanza privata, che per l’intera stagione estiva 2024 ha prestato servizio ad Alassio. E con risultati positivi tanto evidenti quanto soddisfacenti.

Rispetto alle complicate stagioni precedenti, infatti, l’anno scorso la Città del Muretto ha vissuto un’estate all’insegna della serenità e del decoro, per merito ovviamente del grande lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, ma spesso possono trovarsi in difficoltà complici i numeri risicati di unità a disposizione che si trovano a fare i conti con flussi turistici enormi, soprattutto nelle ore serali, nelle fasi più calde della bella stagione.

E qui è entrata in gioco un’iniziativa partorita dai commercianti alassini, che sono scesi in campo in prima linea per garantire la sicurezza e il benessere di cittadini e turisti: ingaggiare un’agenzia di vigilanza privata, in questo caso alla Ghost Legion Security, suddivisione della Global Security Consulting.

Ne è nato un esperimento che oggi, dopo il primo anno, si è dimostrato un modello di collaborazione efficace e vincente, riducendo drasticamente gli episodi di vandalismo e migliorando la vivibilità della città, con tanto di complimenti da parte dei turisti e degli operatori del settore.

L’idea ha visto la luce grazie all’impegno di circa il 40-45% delle attività commerciali alassine, che hanno finanziato il servizio di vigilanza. Un’iniziativa “dal basso”, dunque, che ha dimostrato la capacità del tessuto economico locale di fare rete e di contribuire attivamente alle esigenze del territorio.

“Abbiamo portato a casa un risultato importante – ha spiegato Andrea Cucca, responsabile e coordinatore della Ghost Legion Security insieme a Christian Guido, Marco Garnero e Mirko Masellis. – Ci teniamo al decoro della città, siamo quasi tutti ragazzi del posto: lo viviamo e vogliamo renderlo migliore ed il più sicuro possibile. Il nostro non è solo un lavoro, ma si basa principalmente su questo presupposto”.

Il servizio, attivo da giugno a luglio con 8 addetti, potenziato a 10 in agosto e ancora attivo a settembre con 4 unità, ha operato nelle ore notturne (dalle 21 alle 4 del mattino), concentrandosi sulle zone della movida e sui vicoli più nascosti, dove spesso si verificavano assembramenti, liti, episodi di vandalismo e abbandono di rifiuti.

Non si tratta, parlando in soldoni, di buttafuori o rangers bensì di ragazzi in divisa, allenati, formati e addestrati che, sia in postazioni fisse che mobili, hanno svolto un’efficace funzione deterrente, scoraggiando comportamenti incivili e garantendo un pronto intervento in caso di necessità.

L’attività della vigilanza privata, infatti, non è mai repressiva, ma punta molto sulla sensibilizzazione e sull’educazione. Tra i compiti svolti, ad esempio, c’è la richiesta di buttare le bottiglie di vetro negli appositi contenitori, il supporto a persone in stato di ebbrezza, la sedazione di risse sul nascere e la “mappatura” delle zone calde da segnalare alle autorità competenti.

È stata creata anche un’apposita chat su WhatsApp, con all’interno i commercianti e gli addetti alla vigilanza privata, per coordinamento e segnalazioni repentine. Un vero e proprio lavoro di squadra, che ha visto la collaborazione tra commercianti, vigilanza privata e, naturalmente, Forze dell’Ordine.

“Prima che succeda qualcosa, noi siamo lì ,- ha proseguito Cucca. – Capita talvolta di trovare situazioni al limite, con animi incandescenti: il nostro compito, in quel caso, è quello di cercare di calmare gli animi nell’immediatezza, contattando contestualmente le Forze dell’Ordine per richiedere un intervento. Ma succede anche di assistere ragazzi e ragazze ubriachi: cerchiamo di aiutarli, confortarli e metterli in sicurezza in attesa di ambulanza o soccorsi. Non c’è mai violenza, anzi, il contrario: la divisa è sufficiente a fare da deterrente, ma nei rapporti usiamo la gentilezza, cercando sempre la strada della comprensione e del dialogo”.

I risultati non si sono fatti attendere: il vandalismo è stato ridotto drasticamente, il decoro urbano è migliorato sensibilmente e la percezione di sicurezza è aumentata. Un successo riconosciuto da turisti e commercianti e che è valso anche una lettera di ringraziamento per la Globa Security Consultingtanto da parte della Fipe Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per “l’eccellente operato svolto”.

“È stata un’esperienza assolutamente positiva, – ha spiegato il presidente di Fipe Confcommercio Carlomaria Balzola ai microfoni di IVG. – La Golbal Security Consulting ha lavorato molto bene, in maniera attenta e professionale: non si è mai verificato un problema o un eccesso e non abbiamo mai ricevuto lamentele. I ragazzi in divisa hanno offerto un servizio di alta qualità riconosciuto dai nostri commercianti e, soprattutto, dai turisti”.

“Ricordo sempre che una realtà turistica dove la percezione degli ospiti è gradevole risulta performante dal punto di vista turistico: secondo una ricerca di Fipe a livello nazionale, i luoghi che possono garantire tranquillità sono quelli che portano una clientela di maggior valore. Avere loro è stata una garanzia ed una tutela per noi commercianti. Siamo rimasti talmente soddisfatti, che mi sono permesso di inoltrare anche una lettera di complimenti per il lavoro svolto”, ha concluso Balzola.

Il Comune di Alassio, dal canto suo, ha compreso la bontà dell’iniziativa e ha iniziato a collaborare con la società di sicurezza per singoli eventi, come i fuochi d’artificio invernali. Ed ora si starebbe anche valutando la possibilità di estendere il servizio a livello comunale, riconoscendo il suo valore aggiunto per la vivibilità e l’immagine della città.

Un modello virtuoso, dunque, quello di Alassio, che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato, unita all’impegno dei cittadini ed in sinergia con le Forze dell’Ordine, possa portare a risultati significativi in termini di sicurezza, decoro e qualità della vita.