Liguria. Per la giornata di domani, venerdì 18 aprile, è atteso il vero “esodo” del weekend di Pasqua, che porterà sulle autostrade liguri migliaia di persone, e secondo le previsioni di Autostrade scatterà il “bollino rosso” su A7, A10, A12 e A26.

I tempi di percorrenza saranno dunque “molto superiori” rispetto alla media, in particolare nella fascia tra le 7.00 e le 19.00.

Per tentare di prevenire code chilometriche è in atto lo stop ai cantieri autostradali, tuttavia si prevedono forti disagi sulla A10 in direzione Savona e sulla A26 in direzione Genova Voltri.

Stesso discorso sulle tratte di A10 da Savona in direzione Francia.

Come indicato da Anas, è indicato traffico particolarmente intenso anche sulla via Aurelia e sulle strade statali.