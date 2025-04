Esce con la canoa in mare, ma si ribalta e rischia di annegare: salvato dalla Guardia Costiera di Loano

Loano. Un 60enne è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera – ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga nelle acque antistanti il Comune di Pietra Ligure al confine con il Comune di Borgio Verezzi a circa 400 metri dalla riva.

A far scattare l’operazione è stata una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Savona – riferita ad una persona che rischiava di annegare. È stato quindi disposto l’immediato l’intervento del Battello ad alte prestazioni Hurricane GC Alfa 09 della Guardia Costiera di Loano, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona.

La complessa organizzazione di ricerca ha permesso l’individuazione dell’uomo ancora in vita ma ormai stremato dalla fatica. Le avverse condizioni meteorologiche non hanno permesso al malcapitato di nuotare, riuscendo a rimanere a galla con il solo ausilio del giubbotto di salvataggio che lo stesso indossava.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche i militari della Guardia Costiera sono riusciti ad individuare con tempestività il bagnante che, dopo aver eseguito con scrupolo le previste manovre di avvicinamento, è stato recuperato a bordo del battello grazie all’espletamento di tutte le procedure operative finalizzate al recupero di “uomo a mare” poste in essere con assoluta professionalità.

Il 60enne ha ricevuto i primi interventi da parte dei militari che, durante il tragitto per il rientro in porto, hanno scongiurato il degenerarsi della condizione di salute dell’uomo atteso lo stato di shock, ipotermia e difficoltà respiratorie che affliggevano l’uomo. Difatti, i militari si sono assicurati che lo stesso non riportasse fratture e/o gravi lesioni, lo hanno posto in posizione laterale di sicurezza debitamente coperto con coperte isotermiche.

L’uomo è stato infine sbarcato presso il porto di Loano dove è stato affidato alle cure del personale medico del 118 intervenuto in loco, per essere successivamente trasferito in ambulanza al vicino nosocomio di Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe uscito in mare con una canoa, tuttavia le condizioni meteo in peggioramento con forti raffiche di vento e il mare sempre più impervio con onde di quasi 2 metri hanno determinato il ribaltamento della canoa, sbalzando l’uomo in mare; sarebbe bastato davvero poco per trasformare una giornata di sport in una tragedia, evitata per il tempestivo intervento dell’equipaggio a bordo del Battello ad alte prestazioni Hurricane GC Alfa 09 della Guardia Costiera di Loano.

Attualmente l’uomo risulta ancora ricoverato, fuori pericolo, ma con prognosi riservata.