Entroterra, dalla Regione 4mln di euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici dei Comuni delle aree interne

Savona. “Regione Liguria amplia il pacchetto delle misure in favore dell’entroterra con una nuova linea d’intervento dedicata ai 58 Comuni delle quattro nuove aree interne. In particolare, con 4 milioni di euro stanziati, a valere sulle risorse della programmazione PR Fesr 2021-2027, l’amministrazione intende promuovere l’efficientamento energetico degli edifici pubblici delle Valli dell’imperiese, della Bormida Ligure, della Fontanabuona e della Scrivia con agevolazioni concesse a fondo perduto che possono raggiungere i 150mila euro, a copertura massima del 100% degli investimenti compiuti”. Lo comunica il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Tra le spese ammissibili rientrano interventi quali: la coibentazione dell’involucro edilizio; la sostituzione dei serramenti; la realizzazione di pareti ventilate, giardini verticali o tetti verdi; la rimozione e smaltimento di amianto; l’acquisto di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare; la ristrutturazione dell’impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore; l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici (o altro impianto alimentato da fonte rinnovabile e destinato all’autoconsumo, nei limiti del 20% dell’investimento), di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell’edificio; l’efficientamento del sistema di illuminazione o dei sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili); la realizzazione di reti di teleriscaldamento dirette all’autoconsumo. Ammissibili anche imposte, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE) e consulenze specialistiche e studi ambientali.

Gli investimenti, per essere ritenuti ammissibili, devono garantire, nell’ambito dell’attestato di prestazione energetica (APE), uno scatto di classe tra pre e post intervento. La misura sarà attiva sul portale “Bandi On Line” di FILSE dal 27 maggio al 17 giugno. Dal 17 maggio sarà possibile iniziare a compilare la domanda in modalità offline.

Nel territorio savonese, i Comuni coinvolti sono i 19 dell’area interna Bormida Ligure: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale.