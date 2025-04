Energia: a maggio il nuovo bando regionale sulle rinnovabili

Liguria. “Aprirà il 20 maggio il nuovo bando di Regione Liguria da 8 milioni di euro per migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio pubblico locale attraverso l’installazione di impianti rinnovabili”. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana.

La misura, a valere sulla programmazione regionale Fesr 2021-2027, è rivolta a quegli enti – tra cui Città Metropolitana di Genova, Province, comuni fino a 40mila abitanti – che intendono migliorare l’eco efficienza e ridurre i consumi di energia primaria negli edifici pubblici o a uso pubblico.

“Regione Liguria prosegue il suo impegno nel migliorare la produzione di energia del patrimonio pubblico e privato regionale – aggiungono l’assessore Ripamonti e il consigliere delegato Piana – In particolare, dopo aver accompagnato con una precedente misura gli investimenti di 180 imprese liguri, con questo nuovo strumento vogliamo sostenere quegli enti locali, specie i piccoli comuni, che vogliono installare o adeguare impianti di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, col duplice effetto di ridurre le spese e produrre energia pulita”.

L’investimento complessivo per essere ritenuto ammissibile non dev’essere inferiore ai 100mila euro e deve garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100 kW. L’agevolazione regionale consiste in un contributo a fondo perduto a copertura del 70% delle spese sostenute. Tale importo è elevato all’80% nel caso il richiedente fosse un Comune con meno di 2mila abitanti, fino al 100% nel caso il Comune rientrasse in una delle otto Aree Interne riconosciute da Regione Liguria (Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia, Imperiese, Val Fontanabuona, Bormida Ligure e Valle Scrivia).

In ogni caso, il contributo massimo concedibile a domanda è di un milione di euro. Sono consentiti interventi relativi all’installazione di impianti la cui energia prodotta sia destinata all’autoconsumo (come il solare termico, il fotovoltaico, le biomasse, il geotermico, il mini-eolico e il mini-idroelettrico), al miglioramento delle prestazioni esistenti (con rinnovo dei componenti dell’impianto originario o riconfigurazione del layout) o alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore collegate all’impianto a fonte rinnovabile.

La misura sarà attiva dal 20 maggio al 10 giugno sul portale ‘Bandi On Line’ di Filse. A partire dal 10 maggio sarà possibile iniziare a compilarla in modalità offline.