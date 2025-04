Emergenza abitativa e lavoro agricolo, Flai Cgil: “Regione e ministeri diano garanzie sulle risorse Pnrr per Albenga”

Albenga. Dopo la presa di posizione del consigliere regionale Jan Casella, anche la Flai Cgil Savona chiede spiegazioni finanziamento da oltre 4 milioni di euro del Pnrr per il Comune di Albenga e destinato al problema degli insediamenti abusivi e del sovraffollamento abitativo da parte dei lavoratori agricoli.

“Lo scorso anno nel mese di giugno avevamo denunciato quello che stava accadendo rispetto alle risorse del Pnrr della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, relative al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, richiedendo alla Prefettura di Savona la convocazione urgente del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione in seduta ad hoc sul caporalato e lo sfruttamento in agricoltura, riunione che si tenne il 7 luglio 2024, proprio perché eravamo preoccupati che il Governo potesse destinare le risorse su altri capitoli, rispetto al finanziamento di progetti contro il caporalato e lo sfruttamento nel settore agricolo” afferma il sindacato.

“Perché? Perché il Comune di Albenga – unico in tutta la nostra regione – ha realizzato un importante progetto per la realizzazione di almeno 15 alloggi – bilocali, da 3 posti letto – in social housing riqualificando parte della ex casa dei Marescialli in Regione Rapalline e la costruzione di uno sportello polifunzionale con servizi di orientamento, informazione, formazione, corsi di lingua italiana e assistenza per le lavoratrici e i lavoratori del comparto dell’agricoltura prevedendo la riqualificazione di una parte del vecchio ospedale “Casa Cichero”. Un progetto ambizioso ma dai risvolti sociali straordinari in una provincia dove il problema della qualità del lavoro e dell’abitare è drammatico e continua ad aumentare, mettendo in difficoltà migliaia di persone” aggiunge la Flai Cgil Savona.

“Peccato che il finanziamento concesso non sia mai stato erogato, anche in presenza di un progetto e delle relative positive ricadute. E allora dove sono finiti i 4 milioni di euro di finanziamento? La regione Liguria e i Ministeri hanno la responsabilità politica di risolvere questa situazione”.

“Per Albenga, ma più in generale per l’intero territorio savonese, è una straordinaria occasione, perché da questo progetto e investimento può partire una progettualità più ampia che abbia l’ambizione di mettere in campo interventi preventivi che non riguardino solo la pur fondamentale questione alloggiativa, ma anche il trasporto e gli assetti utili per togliere l’acqua al mulino dei caporali”.

“Nella piana di Albenga il comparto agricolo e florovivaistico è di straordinaria importanza, produce circa il 25% di piante in vaso di tutto il Paese, una produzione di eccellenza che rischia di essere messa in difficoltà con la perdita di questa opportunità che potrebbe migliorare la qualità del lavoro e soprattutto di vita a lavoratrici e lavoratori in gran parte stranieri” conclude la sigla sindacale di categoria.