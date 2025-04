Elezioni Rsu, Speranza (Uil-Fpl): “Grande risultato nei comparti Funzioni locali e Sanità pubblica”

Liguria. “I dati definitivi del 28 aprile relativi alle elezioni Rsu nei comparti delle Funzioni Locali e della Sanità Pubblica nei territori delle province di Imperia e Savona confermano il nostro grande risultato in entrambi i comparti”. Così il segretario generale di Uil-Fpl Milena Speranza.

“Registriamo un’ ottima tenuta nel territorio di Savona dove con il 19,67% ci confermiamo terza forza sindacale dietro alla Cgil alla Cisl, in questo territorio otteniamo 24 seggi. Nel comparto sanità con 587 voti complessivi tra Asl1 e Asl2 conquistiamo un seggio in più in Asl1, la vittoria all’ospedale di Albenga ed il secondo posto all’ospedale di Pietra Ligure, ci confermiamo il terzo sindacato, su otto in lizza, in entrambe le Aziende accaparrandoci ben 12 seggi complessivi (cinque in Asl1 e sette in Asl2)”.

“Questo risultato, ottenuto con l’impegno e il duro lavoro delle nostre candidate, dei nostri candidati, delle delegate, dei delegati, delle iscritte e degli iscritti impegnati nelle operazioni di voto, a cui va il nostro grazie, ha contribuito ad ottenere l’importante crescita della Uil-Fpl nella nostra regione dove nel comparto sanità con 3303 voti, più 2,78% rispetto alle elezioni 2022, si attesta come secondo sindacato del comparto in Liguria poco dietro alla Cisl-Fp e davanti alla Fp-Cgil e nelle Funzioni Locali con 2534 voti, crescita pari al 1,72% rispetto alle elezioni 2022, si riconferma terzo sindacato Ligure alle spalle per pochi voti di Fp-Cgil e Cisl-Fp”.