Elezioni Rsu pubblico impiego: la Cisl Fp vince in Liguria

Liguria. Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu nel settore del pubblico impiego. La Fp Cgil torna, dopo molti anni, ad essere il primo sindacato nel Comune di Genova: con 1089 voti sorpassa la Cisl che si accoda al secondo posto con 953 voti e la Uil che resta al terzo con 560 voti.

A livello regionale, invece, si assiste al primato della Cisl Fp, soprattutto nella sanità dove totalizza più di 5mila voti totali, vincendo soprattutto al San Martino (più di 1.300 voti, rispetto ai 1.144 del 2022), in Asl 1, Asl 4 e Asl 5.

Per la Fp Cisl risultato “bulgaro” al comune di Chiavari con più del 50% dei voti. Successo a livello regionale negli enti pubblici non economici (Inps, Inail, Aci) nelle agenzie fiscali, e nei ministeri, dove si segnalano in particolare il ministero dell’Interno e la Difesa.

“È un segnale di fiducia immensa quello che ci viene consegnato dal voto delle donne e degli uomini del pubblico impiego – afferma Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Fp Liguria – Mai come oggi il risultato è chiaro e inequivocabile: la scelta era tra chi vuole realmente cambiare la pubblica amministrazione e chi fa solo promesse da marinaio. Aver doppiato, nella sola sanità ligure, i voti della Cgil e aver superato la Uil di più di 2mila voti dimostra che era giusto firmare il rinnovo del contratto della sanità nel gennaio scorso. Ci auguriamo che questo risultato conduca queste sigle ad un ripensamento, per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori di questo comparto”.

Per la Fp Cgil, all’ospedale Gaslini da 138 voti e 3 seggi si passa a 382 voti e 9 seggi. Segue la Uil e dopo la Cisl che dal primo posto passa al terzo.

Nelle funzioni centrali la Funzione Pubblica Cgil ottiene la maggioranza assoluta (51%) con picchi del 70 per cento nella Giustizia.

“Siamo felici di questi risultati che certificano il lavoro di tante delegate e delegati Fp Cgil sui luoghi di lavoro – commenta Luca Infantino, segretario Generale Fp Cgil Genova – i dati definitivi arriveranno nei prossimi giorni ma da queste prime realtà comprendiamo di aver lavorato bene e questo ci dà nuova energia per il futuro”.