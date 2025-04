Elezioni Rsu del pubblico impiego, la Cisl-Fp: “Grandi risultati e alta affluenza al voto”

Savona. La Cisl di Savona esprime “grande soddisfazione per i risultati ottenuti nel comparto delle amministrazioni dello Stato”.

Il sindacato, in particolare, evidenza “un eccezionale risultato all’Agenzia delle Entrate di Savona dove la Cisl-Fp si conferma primo sindacato con 3 seggi su 7 e con notevole scarto rispetto alle altre organizzazioni, così come prima lista la Cisl-Fp anche in Tribunale, all’Ispettorato del Lavoro, in Questura, all’Ufficio Scolastico e all’Archivio di Stato. Si registra una importante crescita di consenso anche in altre amministrazioni dello Stato, come ad esempio all’Inps rispetto alla tornata precedente”.

Nel comparto Autonomie Locali dove la raccolta dati sta ancora proseguendo per il grande numero di enti, la Cisl-Fp conferma “un radicato consenso nella maggior parte di enti locali, con una presenza per seggi attribuiti nella grande maggioranza degli Enti locali di medio piccole dimensioni”.

Si evidenzia “un ottimo risultato in Camera di Commercio Riviere di Liguria dove la Cisl-Fp è la lista complessivamente più votata, cosi come nel comune di Varazze. In ente Provincia di Savona la Cisl-Fp si conferma il proprio consenso, e nel Comune di Savona ottiene un incremento dei seggi attribuiti rispetto al 2022, risultando la seconda lista per preferenze”.

“Anche in questa tornata il dato di partecipazione al voto ha visto una affluenza al voto molto alta che conferma la voglia di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e la forza di rappresentarne gli interessi, nonostante le problematiche legate alla situazione contrattuale del triennio passato, che auspichiamo si definisca in breve tempo, per garantire gli attesi aumenti retributivi al personale, per poi far partire immediatamente la trattativa per il rinnovo del prossimo triennio 2025/27 in via di definizione. Questo ci motiva a proseguire con ancor maggior determinazione nel rivendicare le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali, e lo sblocco delle risorse per il salario di produttività vincolato da norme di legge”.

“Nell’attesa dei dati definitivi, e in particolare di quelli del comparto sanità, ancora da rilevare, vogliamo ringraziare tutti i lavoratori e lavoratrici che si sono candidati nelle liste Cisl-Fp, i tantissimi dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ci hanno sostenuto”.