Educazione alla legalità, a Loano 70 alunni delle scuole in visita in municipio

Loano. Questa mattina a Palazzo Doria a Loano si è tenuto un nuovo incontro di “Visitare il Comune”, il progetto organizzato dal comando di polizia locale nell’ambito delle attività promosse in materia di educazione alla legalità; il progetto è rivolto a tutte le scuole del territorio ed ha come obiettivo promuovere il rispetto per la legalità e la cittadinanza attiva.

All’iniziativa hanno aderito le classi 1^D, 3^A e 3^E della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Mazzini Ramella, per un totale di circa 70 alunni coinvolti. I ragazzi sono stati accolti dal sindaco Luca Lettieri, dal vice sindaco Gianluigi Bocchio, dagli assessori Manuela Zunino ed Enrica Rocca e dal consigliere Linda Baracco.

Durante la visita i ragazzi hanno familiarizzato con il ruolo e il funzionamento del Comune, con le funzioni dei tre organi istituzionali, hanno compreso i compiti svolti dai diversi uffici, hanno appreso le procedure e le modalità per interagire con l’Ente in base alle necessità dei cittadini e hanno conosciuto i canali attraverso i quali vengono pubblicate le informazioni destinate a tutti i cittadini.

Successivamente in sala consiliare, studenti e insegnanti sono stati coinvolti nella simulazione di una seduta del consiglio comunale. Durante la discussione simulata i ragazzi hanno proposto idee su argomenti di loro interesse, evidenziando una forte sensibilità verso questioni legate al mondo della scuola, al mondo dello sport e al rispetto dell’ambiente.

L’incontro si è concluso con un intervento da parte della polizia locale per far conoscere il loro ruolo all’interno della comunità cittadina e il loro impegno a stretto contatto con le scuole e le famiglie.