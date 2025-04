Ecco i big dell’estate di Monaco: Ferragosto con Giorgia, Idol, Smith, Santana e l’elettronica di Kalkbrenner

Monaco. La stagione dei concerti estivi di Montecarlo attrae per forza di cose molti liguri, ovviamente quelli che possono permetterselo o che decidono di rinunciare ad altro pur di partecipare, anche una volta sola, a una programmazione di livello mondiale.

L’edizione 2025 del Monte-Carlo Summer Festival, che si svolgerà come sempre nell’affascinante contesto della Salle des Etoiles (al Monte-Carlo Sporting), è stata presentata nei giorni scorsi tra rock, pop e, per la prima volta, un fenomeno mondiale della musica elettronica: tutti hanno infatti bisogno di aggiornarsi, anche la gloriosa Societe’ des Bains de Mer, braccio turistico del governo del Principato. Per gli italiani un Ferragosto particolare con Giorgia.

Vediamolo dunque, prima di commentarlo, questo programma, facendoci aiutare dal comunicato degli organizzatori.

Sabato 5 luglio: Omaggio alla leggenda vivente Jean-Jacques Goldman per la serata Fight Aids Monaco, in compagnia dei Goldmen (cena-spettacolo, 260 euro).

Sabato 12 luglio: Gala’ della Croce Rossa monegasca con l’iconico Billy Idol, serata nello spirito ribelle del punk e del rock britannico (cena-spettacolo, 1900 euro).

Mercoledì 16 luglio: l’acrobatico Benson Boone, fenomeno sui social, premiato agli ultimi Grammy Awards, presenterà le sue melodie e performance sceniche (cena-spettacolo, a partire da 400 euro).

Mercoledì 23 luglio: uno dei più attesi ritorni a Monaco con Carlos Santana in tournée mondiale (cena spettacolo a partire da 490 euro).

Giovedì 24 luglio: il line-up del Festival ospita la musica electro di Paul Kalkbrenner, in sinergia con il Jimmy’z, mitico club limitrofo (concerto in piedi, a partire da 150 euro).

Venerdì 25 luglio: The Dire Straits Experience, universo musicale del gruppo rock inglese, con Chris White, sassofonista della formazione originaria.

Sabato 26 luglio: Scorpions, che hanno più di cento milioni di album venduti (cena-spettacolo, a partire da 400 euro).

Sabato 2 agosto: Will Smith, star del cinema e pioniere del rap, vincitore di molti Grammy, con la sua performance unica (cena-spettacolo, a partire da 490 euro).

Mercoledì 13 agosto: Kool & The Gang si esibisce con il suo groove intriso di funk (cena/spettacolo, a partire da 400 euro).

Venerdì 15 agosto: a Ferragosto chiusura della stagione con Giorgia, quindi molto atteso dagli italiani ma non solo (cena-spettacolo, a partire da 400 euro).

Abbiamo chiesto di commentare questo programma a Andrea Munari, giornalista e conduttore radiofonico di Radio Monte Carlo, in onda in diretta dal Principato al sabato e alla domenica, dalle 16 alle 19, con un programma ricco di spunti, notizie, commenti, curiosità e indiscrezioni anche su ciò che succede a Monaco.

Che cosa vedi in particolare nel programma dell’estate monegasca?

“L’apertura a un pubblico più vasto, con artisti nel complesso per tutti i gusti. Un target differente, aperto alla modernità senza dimenticare la tradizione della Salle des Etoiles. In sostanza spettatori anche più giovani, intendendo non adolescenti ma attorno ai trent’anni e comunque tutti quelli che sono cresciuti con la musica elettronica. Si inserisce in questo concetto l’esibizione con la musica elettronica di Paul Kalkbrenner, novità assoluta per la rassegna, almeno a questo livello”.

Capisco che è difficile, ma fra tutti gli ospiti quali ti sembrano i più significativi?

“Billy Idol con il suo tocco rock a 69 anni e Will Smith che, nonostante certe polemiche, ha sempre grande successo. È il pubblico, non la critica, che stabilisce l’ordine di grandezza di un artista. Sono tutte scelte che si devono ad Alfonso Ciulla, direttore artistico della SBM, che rappresentano anche una scommessa”.

Il Ferragosto con Giorgia sembra un omaggio al pubblico italiano, che è sempre stato il principale protagonista dell’estate di Monaco.

“Gli italiani non sono più al primo posto, per la crisi economica del Paese (a Monaco i prezzi in genere sono aumentati molto) e un certo bisogno di riservatezza. Giorgia permette di festeggiare nel modo migliore il Ferragosto, fenomeno italiano, con un’artista di livello internazionale. Ma negli anni d’oro degli italiani a Monaco i nostri artisti che si esibivano attorno al 15 agosto erano tre o quattro: un filotto sempre impressionante che oggi non troviamo più: Giorgia è l’unica italiana inserita nella rassegna”.