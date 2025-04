Eccellenza, una buona prova non basta alla San Francesco Loano contro il Celle Varazze. Cattardico: “Ripartire da qui, a mio avviso abbiamo disputato una grande partita”

Loano. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”, Celle Varazze e San Francesco Loano si sono affrontate in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza.



Il match, una gara per larghi tratti equilibrata nonostante il risultato finale sembri raccontare altro, è stato vinto dai padroni di casa i quali si sono imposti con un perentorio 4 a 1.

Come anticipato la San Francesco Loano però non fa sfigurato e anzi, è riuscita a tenere testa per gran parte della sfida all’attuale capolista del campionato. L’allenatore dei rossoblù, Cristian Cattardico, si è espresso così al termine dell’incontro: “Ci abbiamo provato fino alla fine disputando a mio avviso una grande partita. Sapevamo che il Celle Varazze è una squadra di qualità e poteva trovare in ogni situazione la palla gol decisiva. Dispiace perchè oggi siamo stati veramente bene in campo e abbiamo creato tanto sia nel primo che nel secondo tempo. Purtroppo poi la qualità dei nostri avversari in determinate occasioni è venuta fuori. Secondo me il momento in cui è finita la partita è stato quando il Celle Varazze ha trovato la rete del 3-1”.

In seguito l’intervistato ha proseguito dichiarando: “Dopo la grande prova di mercoledì con il Taggia, oggi ci siamo ripetuti. Adesso dovremo prepararci alla partita di domenica contro la Genova Calcio che sarà importante. Quando perdi è sempre un dispiacere, soprattutto dopo una partita del genere, però dobbiamo essere realisti e ripartire in settimana proprio dalla partita disputata oggi”.

Infine Cattardico ha concluso guardando agli ultimi tre impegni che decreteranno il raggiungimento o meno della salvezza diretta da parte della San Francesco Loano: “Dal prossimo fine settimana ci troveremo ad affrontare tanti scontri diretti contro Genova Calcio, Serra Riccò e Praese. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo fare punti”.