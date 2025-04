Eccellenza, Pietra Ligure: ufficiale la separazione da mister Matteo Cocco a fine stagione

A fine stagione si separeranno le strade tra Matteo Cocco e il Pietra Ligure. L’allenatore aveva preso la guida dei biancocelesti due anni fa, raccogliendo l’eredità di Mario Pisano fresco vincitore del campionato di Promozione. Il tecnico ha stupito al primo anno portando la sua formazione pietrese a disputare da neopromossa la semifinale playoff contro la Cairese, persa solo di misura al Cesare Brin, con un gioco che ha spesso incantato. Quest’anno le ambizioni erano alte e il Pietra Ligure è destinato al terzo posto, posizione naturale visto che davanti ci sono le corazzate Celle Varazze e Rivasamba, ma l’ambiente si aspettava qualcosa in più. Soddisfazione mista a rammarico per la Coppa Italia regionale, in cui la squadra è arrivata in finale ma l’ha persa contro la Genova Calcio.

IL COMUNICATO DEL CLUB E LE PAROLE DEL MISTER

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 e mister Matteo Cocco comunicano, di comune accordo, la decisione di interrompere al termine della stagione sportiva in corso il rapporto di collaborazione iniziato nel luglio 2023.