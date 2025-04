Eccellenza, la Genova Calcio perde ma non sfigura e vede la salvezza. Vacca: “Mister Carletti ha portato praticità, è un uomo da combattimento”

Genova. Una stagione sulle montagne russe. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”, Celle Varazze e Genova Cacio si sono affrontate in occasione di una delle partite valevoli per la ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza. Al termine di una gara giocata sul filo di lana, a prevalere sono stati i padroni di casa i quali si sono imposti con il parziale di 1 a 0.

Nessun punto invece per la Genova Calcio, che però può comunque guardare al futuro con fiducia: con una prestazione del genere infatti, i biancorossi nel prossimo turno potrebbero riuscire ad ottenere la vittoria che con buone probabilità gli permetterebbe di salvarsi direttamente. Intervistato al termine della sfida, il presidente del club Marco Vacca a tal proposito ha dichiarato: “La prestazione c’è stata, contro la prima della classe non abbiamo sfigurato dimostrando di poter esprimere un calcio migliore rispetto a quanto fatto durante il corso del campionato”.

“È un peccato – ha proseguito il numero uno della Genova Calcio – arrivare a fine stagione in queste condizioni, avremmo voluto affrontare il tutto più serenamente. La Genova Calcio contro il Celle Varazze ha dimostrato di essere un brutto cliente per chiunque, tuttavia i nostri avversari hanno affrontato la partita nella maniera giusta. Penso che meritino la promozione. D’altra parte noi abbiamo da recriminare qualcosina perchè, nonostante gli investimenti fatti in estate e la vittoria della finale di Coppa Italia, ci ritroviamo a vivere un finale di campionato che non ci aspettavamo”.

Successivamente è stato il momento dell’intervento di del direttore Andrea Catania: “Noi un mese fa non pensavamo minimamente di poterci salvare direttamente. Abbiamo totalizzato quattro vittorie nelle ultime sei partite perdendo 1-0 soltanto contro una squadra solida come l’Arenzano e oggi contro la corazzata del campionato insieme al Rivasamba. Domenica, altri risultati permettendo, facendo 3 punti in casa contro il Taggia dovremmo riuscire ad evitare i playout. A quel punto potremo tirare una riga su questa stagione disgraziata, questo senza dimenticare di aver portato a casa la Coppa Italia”.

In seguito è tornato a prendere parola il presidente Marco Vacca: “Mister Carletti dal momento in cui è arrivato ha portato praticità alla squadra adattandosi alle partite e agli avversari oltre che ai giocatori che si è trovato a disposizione. Devo dire che invece chi c’era prima era molto legato a certi schemi e certe posizioni. Mister Carletti inoltre è un motivatore, un uomo da combattimento. È stato abituato a giocarsi tanti playoff negli ultimi anni e sa cosa serva per dare carica alla squadra. Devo dire che i ragazzi hanno risposto bene, così sono venuti fuori i risultati. Il nostro dispiacere è quello di non aver fatto questa scelta prima”.

Riecco dunque Catania: “Penso che la forza di questo gruppo nell’ultimo mese sia stata quella di riuscire ad adattarsi alla situazione. Tranne le prime due della classe (Celle Varazze e Rivasamba), che meritano di stare dove sono, il campionato di quest’anno è davvero livellatissimo. Questo gruppo si è saputo adattare, oggi abbiamo giocato un’altra partita con il coltello tra i denti. Un applauso alla squadra che ha dato tutto e un applauso anche agli avversari (Celle Varazze, ndr) perchè hanno disputato un campionato strepitoso”.

Infine il presidente Vacca ha concluso l’intervista guardando al futuro: “Quest’anno la società ha vissuto una svolta importante dal punto di vista componenziale. L’ingresso del nostro nuovo sponsor ha portato energie, voglia, competenza e anche un piglio maggiormente imprenditoriale. Vorrei ricordare che la Genova Calcio al momento è la società con il più alto numero di tesserati in Liguria. Abbiamo un nome che dobbiamo assolutamente rispettare ed onorare. Sicuramente in questi anni abbiamo ragionato per costruire delle solide fondamenta nella speranza di riuscire ad ottenere qualcosa di importante. Aspettavamo giusto un ingresso di questo tipo (riferimento allo sponsor, ndr) per poter pensare di dare a Genova una realtà che possa fare una categoria superiore disputandola in maniera dignitosa”.