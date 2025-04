Eccellenza, Celle Varazze batte Genova Calcio 1 a 0: decide Akkari, -3 punti dalla Serie D

Celle Varazze 1 – Genova Calcio 0 (40′ Akkari) (Rivasamba 1 – Arenzano 0 FINITA)

90’+5 Finisce qui. Il Celle Varazze batte anche soffrendo la Genova Calcio e in casa di vittoria domenica prossima a Genova contro l’Athletic Club potrà festeggiare la promozione in Serie D.

90’+ 3 Sassari prova il pallonetto, palla fuori di poco. Intanto espulso un componente della panchina della Genova Calcio.

90’+2 Cross di Riggio, colpo di testa di Vollger. Palla sul fondo.

90′ Cinque minuti di recupero. Brunozzi trattiene Sassari bloccando la ripartenza e viene ammonito.

88′ Fuori Sgambelluri, dentro Calcagno.

87′ Fuori Panepinto, dentro Ravoncoli nel Celle Varazze.

83′ Ancora un attaccante per Carletti: Lupi al posto di Maisano. Nella squadra di casa, Gnecchi esce e al suo posto entra Morando.

82′ Cross di Cavalli, testa di Olvieri. Blocca Radu.

80′ Ultimi dieci minuti di gara. Ora gli ospiti si devono sbilanciare per non uscire con una sconfitta. La vittoria per il Celle è di vitale importanza per rimanere in testa al campionato visto che all’Andersen il Rivasamba è in vantaggio.

77′ Tiro insidioso di Gnecchi respinto da Dondero.

75′ Corner battuto male. La difesa respinge. Poi Cavalli chiude l’azione spedendo dalla distanza il pallone tra le braccia di Radu.

72′ Grande azione di Brunozzi che salta due uomini sul fondo. Palla in calcio d’angolo. Intanto entra Sassari al posto di Preti nel Celle Varazze.

70′ Questa volta Dondero può solo sperare: gran tiro di Gnecchi dal limite verso il palo più lontano. Palla fuori di poco.

68′ Cambi nel Celle: Righetti al posto di Battaglia. Negli ospiti Gabionetta rileva Bigini.

66′ Zampano ammonito per perdita di tempo. Poi però mette al centro un gran cross. Lo raccoglie Gnecchi al limite. Il suo siluro viene letto bene da Dondero, che blocca anche questa.

64′ Lepera prova a sfodare partendo da centrocampo. La difesa respinge e poi è Preti che può far male, ma spreca mettendo al centro per nessuno.

62′ Panepinto conquista una punizione dal limite. La calcia Padovan rasoterra. Blocca Dondero. Tiro forte ma centrale.

57′ Sgambelluri riceve un cambio gioco, stoppa bene e si accentra rapidamente. Il tiro dalla distanza è di facile lettura per Dondero, che blocca senza problemi.

55′ Reagisce la squadra di Pisano, Preti punta l’area ma Capotos si lo stoppa. Intervento provvidenziale.

54′ Ancora un corner per gli ospiti. Oliveri gira di testa. Radu blocca. Momento di grande difficoltà per il Celle Varazze.

53′ Doppia occasione per la Genova Calcio! Prima tira Bigini con Radu che col pugno colpisce prima che Lepera riesca a deviare. Subito dopo Vollger in area calcia, Radu in leggero controtempo ma si rifugia ancora in corner.

52′ Genova Calcio pericolosa su corner. Calcia Bigini, sul secondo palo colpisce Lepera. Mitu si distente e la toglie da sotto alla traversa.

46′ Si riparte. Nella Genova Calcio dentro Vollger e Brunozzi. Fuori Capurro e Tagliavacche.

Secondo tempo

45’+2 Occasioni sprecata dalla Genova Calcio. Cavalli va filtrante per Petracca che davanti al portiere calcia male e debolmente. Para a terra Mitu. L’attaccante avrebbe potuto fare decisamente meglio. Si chiude qui il primo tempo.

44′ La Genova risponde con Petracca. Gran tiro da dentro l’area. Il pallone colpisce l’esterno della rete.

40′ Celle Varazze in vantaggio! Zampano scende sulla destra e mette al centro. Capotos ci mette la testa, il pallone resta lì. Battaglia non riesce nella rovesciata ma sulla sfera si avventa Akkari che scaglia una botta nell’angolo alla destra di Dondero con una girata da bomber di razza.

38′ Bel colpo di testa di Padovan a seguito di un corner. Blocca Dondero.

37′ Fallo di Cavalli che frena la ripartenza avversaria. Giallo per lui.

27′ Due grosse occasioni per il Celle Varazze! Sgambelluri si trova il pallone in area e calcia a botta sicura. Riggio ci mette il piede e salva la sua squadra. Locali pericolosissimi anche a seguito della battuta del corner, con Padovan che sul secondo palo mette il pallone sul fondo.

19′ Punizione insidiosa di Panepinto dritta verso l’area piccola. Dondero in tuffo la toglie dalla testa di De Benedetti.

18′ Il Celle Varazze fa la partita, la Genova Calcio si difende bassa schierandosi 5-3-2 senza palla.

15′ Petracca ci prova dal limite, palla alta. Radu in controllo.

13′ Bel cross di Akkari dal fondo. Dondero è attento e la blocca nell’area piccola.

10′ Bella azione della Genova: Capotos esce palla al piede e lancia nello spazio Oliveri, che controlla, sterza e serve al centro Petracca. Conclusione centrale parata da Radu.

6′ Parte forte il Celle Varazze, che si presenta due volte in area senza però riuscire a calciare verso la porta. La Genova si fa vedere adesso con Petracca che calcia sull’esterno della rete.

Modulo 4-4-2 per il Celle Varazze: davanti al portiere Radu ci sono da sx a dx Botte, Padovan, De Benedetti e Zampano. Centrali di centrocampo Gnecchi e Panepinto. Ala destra Sgambelluri, a sinistra Preti. Coppia offensiva formata da Akkari e Battaglia.

Mancano due giornate alla fine del campionato. Il Celle Varazze conduce il campionato con 2 punti di vantaggio sul Rivasamba. In caso di vittoria e di non vittoria dei levantini oggi la squadra di Mario Pisano potrebbe festeggiare la promozione in Serie D. Ma non sarà facile contro una Genova Calcio partita con ambizioni playoff e ora a caccia disperata di punti salvezza.

1′ Partiti!

Primo tempo

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Capurro, 3 Riggio, 4 Maisano, 5 Capotos, 6 Maresca, 7 Cavalli, 8 Tagliavacche, 9 Petracca, 10 Bigini, 11 Oliveri. A disposizione: 12 Rebora, 13 Boero, 14 Brunozzi, 15 Lupi, 16 Previtali, 17 Ottonello, 18 Andrade, 19 Gabionetta, 20 Volgger. Allenatore: Fabio Carletti.

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Zampano, 3 De Benedetti, 5 Panepinto, 8 Sgambelluri, 9 Akkari, 10 Battaglia, 14 Preti, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 19 Botte. A disposizione: 12 Tredici, 4 Calcagno, 6 Guida, 7 Righetti, 11 Anselmo, 13 Galatolo, 15 Ravoncoli, 17 Sassari, 20 Morando. Allenatore: Mario Pisano.

Arbitro: Corellino di Genova. Assistenti: Bernardini di Genova e Doci di Savona.