È l’ora del Savona: a Masone per ipotecare il campionato, tifosi in massa per seguire la squadra

L’attesa sta per finire. La data del 5 aprile è ormai da tempo segnata sul calendario del Savona. La sfida in programma sabato alle 15 contro il Masone allo stadio Macciò potrebbe rivelarsi cruciale per la vittoria del campionato sebbene non possa ancora essere decisiva. Un obiettivo dichiarato che significherebbe lasciarsi alle spalle la Prima Categoria dopo 5 anni. Tre punti spedirebbero a -7 gli avversari, ora secondi, e a tre giornate dal termine vorrebbe dire eliminarli dalla lotta primo posto. Potrebbe però restare l’ostacolo Campese, che se superasse a pieni voti il difficile match contro l’Olimpic (terza vs quarta) resterebbe a -5 con lo scontro diretto in casa (domenica 27 aprile). L’Olimpic è a -7 dalla vetta ma deve sfidare tutte le prime tre della classe ancora. Speranze vittoria ridotte al lumicino ma che è corretto sottolineare. In caso di sconfitta, il campionato diventerebbe più in bilico che mai visto che ci potrebbero essere al termine della giornata tre squadre in due punti.

Il Savona ha sempre fatto registrare numeri record di affluenza per la categoria, tanto che in vista di un match così delicato dovrebbero essere due i pullman di sostenitori a partire per l’entroterra genovese, più tutti i sostenitori che si sposteranno autonomamente. Si prospetta nutrito anche il pubblico di casa. Il Masone ha reso nota l’apertura dei cancelli fin dalle 13,30 per permettere a tutti di prendere posto in tribuna.

Tornando alla partita, le due squadre si presentano all’appuntamento clou a seguito di due percorsi da capogiro: 64 punti il Savona, 61 il Masone. I biancoblù hanno segnato 72 goal incassandone solo 16. Numeri minori ma comunque pesanti per i genovesi, 55 goal all’attivo e 23 al passivo. Nelle ultime 20 partite il Savona ha vinto 18 volte, i due pareggi contro la Vadese e il Masone all’andata. Nelle ultime cinque gare i biancoblù hanno segnato 25 volte senza subire reti. Il miglior marcatore (23 centri) è Fabio Rignanese. Dietro di lui i fratelli Piu: 11 goal per Niccolò e 7 per Giacomo.

Prima della sconfitta contro la Campese di due settimane fa, il Masone aveva inanellato un filotto di 11 vittore consecutive. Nell’ultimo weekend ha ripreso la marcia superando il fanalino di coda Letimbro per 2 a 0. La coppia goal fiabesca è quella formata da Christian Gatto e Michael Volpe. Due cognomi una garanzia verrebbe da dire. Il primo è andato in rete 21 volte mentre il secondo 15. Sul podio Riccardo Ottonello con 6 centri. Anche lui un giocatore a cui la difesa biancoblù farà molta attenzione.

Come già fatto notare in un articolo del passato, c’è anche un legame tra i due allenatori. Emanuele Cola e Massimiliano Bruzzone sono due ex vice di lusso. Cola si è formato nella bottega di Luca Monteforte ai cui principi ispira il suo 3-4-3. Max Bruzzone dopo tanti anni insieme a Beppe Maisano in Eccellenza è tornato nel ruolo di primo allenatore. Rispetto ad altre stagioni, il testa a testa non ha mai portato a polemiche. Anzi, non sono mancati gli elogi per i rispettivi percorsi nelle varie interviste. Solo un piccolo botta e risposta: Bruzzone dopo una gara vinta con difficoltà ha affermato “Così nessuno dice che con noi si impegnano meno” in riferimento a quando Cola, dopo il match con l’Old Boys, aveva sottolineato che contro i biancoblù gli arenzanesi avevano messo più energia che contro il Masone visto il blasone del Vecchio Delfino.

Per chi non potrà assistere ci sarà la webcronaca Live di IVG.

Il calendario delle squadre ancora in corsa per la vittoria finale

27^ giornata. Sabato 5 aprile: Masone-Savona. Domenica 6 aprile: Campese – Olimpic

28^ giornata. Domenica 13 aprile: Savona-Letimbro, Olimpic – Masone, Rossiglionese – Campese

29^ giornata. Domenica 27 aprile: Campese-Savona, Masone-Sciarbo&Cogo, Olimpic-Spotornese

30^ giornata. Domenica 4 maggio: Savona-Olimpic, Spotornese-Masone, Old Boys Campese.

La classifica alla 26^ giornata

Classifica: Savona 65, Masone 61, Campese 60, Olimpic 58, Multedo 54, Virtus Bolzanetese 40, Speranza 39, Rossiglionese 38, Old Boys Rensen 34, Quiliano&Valleggia 30, Pegli Lido 22, Vecchiaudace 21, Vadese 16, Sciarbo&Cogo 16, Spotornese 14, Letimbro 12.