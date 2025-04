Due persone ritrovate senza vita in un appartamento a Cengio: indagini in corso

Cengio. I corpi senza vita di due persone sono stati ritrovati nel primo pomeriggio di oggi all’interno di un appartamento a Cengio.

Secondo quanto accertato, si tratterebbe di un uomo e una donna, di circa 60 anni, originari entrambi del Laos e in Italia da una ventina d’anni.

Stando ai primi rilievi, i due sarebbero deceduti da circa una quindicina di giorni, ma l’allarme sarebbe scattato soltanto oggi.

Dopo una prima segnalazione, sul posto (un appartamento al primo piano di un edificio di piazza San Giuseppe) sono intervenuti la croce rossa di Cengio, i vigili del fuoco di Cairo Montenotte ed i carabinieri della stazione di Cengio.

All’interno dell’appartamento non sono state riscontrate fughe di gas, perciò per stabilire le cause della morte dei due occorrerà effettuare l’esame autoptico.