Drupi al teatro Ambra, il sindaco Tomatis: “Albenga sotto i riflettori anche nell’est Europa”

Il recente concerto di Drupi, organizzato dai Fieui di Caruggi al Teatro Ambra di Albenga, in collaborazione con il Comune, ha regalato non solo una serata indimenticabile di musica ed emozioni, ma anche una straordinaria visibilità internazionale, in particolare nei Paesi dell’Est Europa.

Tra il pubblico spiccava, infatti, una delegazione proveniente dalla Repubblica Ceca, giunta appositamente per assistere al concerto di Drupi, che nei Paesi dell’Est è considerato un vero idolo. I membri della delegazione si sono detti entusiasti dell’accoglienza calorosa e della bellezza di Albenga, oltre a lodare le prelibatezze locali, come il coniglio alla ligure e le trofie al pesto .

A guidare il gruppo ceco era Leos Mares, famoso conduttore televisivo, ritenuto a Praga il migliore nel suo campo, nonché speaker di Radio Europa2, showman e produttore di spettacoli. La visita di Leos ha avuto un significato speciale, poiché ha celebrato il suo quarantanovesimo compleanno in un locale del lungomare albenganese, festeggiando la mezzanotte con Drupi, i Fieui di Caruggi e i suoi amici.

Ad accompagnare la delegazione ceca, anche Davide Mattioli, soprannominato affettuosamente “il carabiniere” da Drupi per i suoi trascorsi nella “Benemerita”. Mattioli, trasferitosi a Praga alla fine degli anni Novanta, è oggi un cantante molto popolare nei Paesi dell’Est, noto per le sue interpretazioni di brani italiani di Tozzi, Cutugno e Ricchi e Poveri, con al suo attivo ben 6 dischi di platino .

Un aspetto particolarmente significativo è stato il ruolo dei canali social dei membri della delegazione, che hanno largamente promosso Albenga regalando alla città una visibilità straordinaria anche al di fuori dei confini nazionali.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il concerto di Drupi al Teatro Ambra, organizzato dai Fieui di Caruggi, è stato un evento straordinario che ha portato Albenga sotto i riflettori non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. La presenza di una delegazione proveniente dalla Repubblica Ceca, guidata da personalità di spicco come Leos Mares e Davide Mattioli, ha dato ulteriore prestigio alla serata, dimostrando come la nostra città sia molto apprezzata anche da ospiti provenienti da ogni parte del mondo”.

“Siamo orgogliosi che Albenga, con la sua bellezza, la sua ospitalità e le sue eccellenze culinarie, abbia lasciato un segno così positivo. Il fatto che i nostri ospiti abbiano condiviso la loro esperienza attraverso i loro canali social rappresenta un’opportunità unica di visibilità e valorizzazione del nostro territorio”.

“Un ringraziamento speciale va ai Fieui di Caruggi per il loro impegno e a Drupi per aver regalato emozioni indimenticabili. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante continuare a investire nella cultura e nella promozione del nostro patrimonio” conclude.